Carenza di sonno | ecco quali danni provoca al cervello e come rimediare

meteoweb.eu

: Oggi non ho fatto nulla. Sono deconcentrata e in carenza di sonno. Odio queste giornata assolutamente non produttiv… - Dotasile : Oggi non ho fatto nulla. Sono deconcentrata e in carenza di sonno. Odio queste giornata assolutamente non produttiv… - chiardilunabed : La carenza di #sonno può danneggiare il #cervello, leggi qui -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Secondo uno studio condotto dalla University of Wisconsin-Madison e dall’Università Politecnica delle Marche (Ancona) la guaina protettiva che isola i nervi, la mielina, si potrebbe assottigliare in 5 giorni didi: solo pochi giorni di riposo non adeguato lasciano “segni” sulnostrutturali a carico delle fibre nervose. Oggi si dorme sempre di meno, tanto che sono almeno 9 milioni gli italiani che soffrono di insonnia cronica. A seguito della recente celebrazione della Giornata Mondiale del, è stato rilevato che, negli ultimi 50 anni, si è registrata una riduzione media digiornaliera di circa 1,5-2 ore ed è sempre più in aumento il numero di persone che soffrono di insonnia, oltre il 45% della popolazione. “Mantenere un buono stato di vita e un’alimentazione corretta servono per prevenire i disagi del...