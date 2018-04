Carcere per padri divorziati che non pagano assegno di mantenimento Nuove norme con

Assegno di mantenimento - Carcere per i padri divorziati che non pagano : Assegno di mantenimento, carcere per i padri divorziati che non pagano E’ entrato in vigore l’art. 570 bis del codice penale che elimina i dubbi provocati da regole e sentenze contraddittorie. La norma però parla solo di divorziati: esentati i genitori non sposati Continua a leggere

Entra in vigore la nuova norma sull'assegno di mantenimento : Carcere per il marito che non paga quanto dovuto : L'assegno di mantenimento a moglie e figli è obbligatorio sempre. Entra in vigore oggi l'articolo 570 bis del codice penale, che riordina la materia fugando definitivamente i dubbi provocati da regole e sentenze che, spesso, sono state in contraddizione tra loro. Il coniuge che non adempie l'obbligo, rischia il carcere fino a un anno e una multa di 1032 euro. A riferirlo è Il Messaggero:"Le pene previste dall'articolo 570 si ...

Rassegna 6.4. Mafia nigeriana a Palermo : il Pm chiede più di un secolo di Carcere per i 14 imputati : Ansa Politica. Governo: secondo giorno di consultazioni. Mattarella: 'Serve più tempo. Secondo giro consultazioni'. Di Maio: 'Due interlocutori alternativi sono Lega o Pd'. Lega: 'Governo con il ...

La parabola di Lula - il presidente-operaio che rischia 12 anni di Carcere : ... il genere musicale ispirato alla samba e al jazz, lo avevano persino teorizzato: con la privazione del sonno, la colpa, la mancata innocenza, si può creare un altro mondo. Dev'essere quello ...

Brasile - mandato di arresto per Lula : ha 24 ore di tempo per costituirsi in Carcere : Ha contagiato tutti i gangli dell'economia. Era facile: si pagava per ottenere gli appalti. Ma si fregava la concorrenza. Con i soldi pubblici. Miliardi prosciugati che potevano essere destinati alla ...

Condannata in primo grado a sette anni e mezzo di Carcere per estorsione : La minaccia di arresto 'in conformità alla legge italiana' per farsi consegnare 900 euro non dovuti da una magrebina, bisognosa del rinnovo del permesso di soggiorno, che aveva assunto, e licenziato ...

Padre e figlio per tre anni in un Carcere africano senza prove : Padre e figlio per tre anni in un carcere africano senza prove La storia di Fabio e Filippo, imprigionati Guinea Equatoriale, ha un lieto fine grazie alle Iene. Continua a leggere

Mafia nigeriana - a Palermo chiesto più di un secolo di Carcere per 14 imputati. Il pm : “Condannateli per 416 bis” : Condannare gli affiliati alla Black Axe per associazione a delinquere di stampo mafioso. È la richiesta del pm Gaspare Spedale alla fine della requisitoria del primo processo celebrato a Palermo alla Mafia nigeriana. Oltre un secolo di carcere le richieste di pena per 14 presunti componenti della banda, che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. I nigeriani sotto processo sono accusati di aver controllato il mercato della ...

Condanna per le "parcelle pazze" - Scopelliti si costituisce in Carcere : Si è costituito Giuseppe Scopelliti, l'ex governatore della Calabria Condannato ieri dalla Cassazione in via definitiva a 4 anni e 7 mesi di reclusione in relazione alla vicenda della "parcelle pazze" ...

Brasile - respinta la richiesta di Lula per evitare il Carcere : Brasile, respinta la richiesta di Lula per evitare il carcere Come previsto dagli osservatori, la decisione è stata presa con una maggioranza risicata: 6 voti contro 5 Continua a leggere

Brasile - l’ex presidente Lula a un passo dal Carcere per corruzione. Respinta la richiesta di sospensione della pena : l’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva dovrà andare in carcere. È quanto ha deciso il Tribunale supremo federale del Paese dopo un’udienza fiume di oltre dieci ore. A pesare sulla risoluzione sfavorevole per il leader del Partito dei lavoratori, condannato a 12 anni per corruzione passiva e riciclaggio, è stato il voto della magistrata Rosa Weber. Lula si era rivolto alla più alta corte del Brasile per fare richiesta di ...

Perché dovremmo abolire il Carcere : La scienza penalistica si è evoluta in un'ottica pressoché dogmatica: per giustificare l'esigenza " irrazionale " di preservare la sicurezza dei consociati mediante lo strumento della carcerazione, ...

Brasile - Corte Suprema vota il Carcere per ex presidente Lula - : La maggioranza dei giudici della Corte Suprema brasiliana ha votato per mandare in prigione l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, in attesa del suo appello per revocare la condanna per corruzione.