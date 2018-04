Carcere per i padri divorziati che non pagano l’assegno di mantenimento

CLAUDIA GALANTI/ “Così ho scoperto la morte della figlia” - su Arnaud Mimran in Carcere dice che… : CLAUDIA GALANTI, una vita da favola e lutti. “Ho scoperto per telefono che mia figlia era morta e ho cominciato a distruggere tutto”, ha raccontato la showgirl paraguaiana(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:34:00 GMT)

Assegno di mantenimento - Carcere per il coniuge divorziato che non paga : Assegno di mantenimento, carcere per il coniuge divorziato che non paga E’ entrato in vigore l’art. 570 bis del codice penale che dovrebbe eliminare i dubbi provocati da regole e sentenze contraddittorie. La norma però si riferisce esplicitamente a “coniugi” lasciando fuori, così, i non coniugati Continua a leggere

Carles Puigdemont esce dal Carcere tedesco su cauzione. "I prigionieri politici sono una vergogna per l'Ue" : L'ex leader catalano Carles Puigdemont è uscito dal carcere di Neunmuenster, nel Land tedesco dello Schleswig-Holstein. Il procuratore generale tedesco ha ordinato il rilascio dell'ex presidente catalano, dopo il pagamento della cauzione da 75 mila euro richiesta per la libertà vigilata."Le autorità spagnole non hanno alcuna scusa per non avviare un dialogo", "abbiamo chiesto dialogo per anni e ottenuto per risposta solo ...

Assegno di mantenimento - Carcere per gli ex coniugi - separati o divorziati - che non pagano : Da oggi i genitori, separati o divorziati, che non pagano l'Assegno di mantenimento rischiano fino a un anno di carcere o una multa fino a 1.032 euro. E' entrato in vigore l' art. 570 bis del codice ...

Le lacrime del fotoreporter scarcerato : “In Carcere da innocente”. Era in Serbia per documentario sui profughi : “Ero in carcere da innocente”. Inizia così la sua testimonianza Mauro Donato, il fotoreporter italiano rilasciato ieri dopo 21 giorni di carcere in Serbia, dove stava realizzando un servizio sulle condizioni dei migranti insieme a un collega. Ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino aprendo la conferenza stampa nella sede della Fnsi a Roma e ha raccontato di come la moglie e i figli siano stati ciò che gli ha dato la forza in ...

ASSEGNO MANTENIMENTO - Carcere per PADRI DIVORZIATI CHE NON PAGANO/ “Misura necessaria” - è polemica sui social : CARCERE per PADRI DIVORZIATI che non PAGANO ASSEGNO di MANTENIMENTO: a partire da oggi, venerdì 6 aprile 2018, entra in vigore l'articolo 570 bis del codice penale. Bufera sui social(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 13:58:00 GMT)

Assegno alla moglie - Carcere per chi non paga : L' Assegno di mantenimento diventa un 'obbligo' chiaro: da oggi entra in vigore l' articolo 570 bis del codice penale , previsto dal decreto 21/2018, che prevede il carcere fino a un anno o una multa ...

Brasile - mandato di arresto per Lula. E' atteso in Carcere : Rio de Janeiro , askanews, - Luiz Inacio Lula da Silva dovrebbe finire dietro le sbarre nelle prossime ore. La condanna a dodici anni di prigione per corruzione per l'ex presidente brailiano è ...

Carcere per padri divorziati che non pagano assegno di mantenimento/ Nuove norme con l’art. 570 bis : Carcere per padri divorziati che non pagano assegno di mantenimento: a partire da oggi, venerdì 6 aprile 2018, entra in vigore l'articolo 570 bis del codice penale(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:12:00 GMT)

Assegno di mantenimento - Carcere per i padri divorziati che non pagano : Assegno di mantenimento, carcere per i padri divorziati che non pagano E’ entrato in vigore l’art. 570 bis del codice penale che elimina i dubbi provocati da regole e sentenze contraddittorie. La norma però parla solo di divorziati: esentati i genitori non sposati Continua a leggere

Assegno di mantenimento - Carcere per i padri divorziati che non pagano : Da oggi i padri, separati o divorziati, che non pagano l'Assegno di mantenimento rischiano fino a un anno di carcere o una multa fino a 1.032 euro. E' entrato in vigore l' art. 570 bis del codice ...

Entra in vigore la nuova norma sull'assegno di mantenimento : Carcere per il marito che non paga quanto dovuto : L'assegno di mantenimento a moglie e figli è obbligatorio sempre. Entra in vigore oggi l'articolo 570 bis del codice penale, che riordina la materia fugando definitivamente i dubbi provocati da regole e sentenze che, spesso, sono state in contraddizione tra loro. Il coniuge che non adempie l'obbligo, rischia il carcere fino a un anno e una multa di 1032 euro. A riferirlo è Il Messaggero:"Le pene previste dall'articolo 570 si ...

Rassegna 6.4. Mafia nigeriana a Palermo : il Pm chiede più di un secolo di Carcere per i 14 imputati : Ansa Politica. Governo: secondo giorno di consultazioni. Mattarella: 'Serve più tempo. Secondo giro consultazioni'. Di Maio: 'Due interlocutori alternativi sono Lega o Pd'. Lega: 'Governo con il ...

La parabola di Lula - il presidente-operaio che rischia 12 anni di Carcere : ... il genere musicale ispirato alla samba e al jazz, lo avevano persino teorizzato: con la privazione del sonno, la colpa, la mancata innocenza, si può creare un altro mondo. Dev'essere quello ...