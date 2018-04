Carburante | dal 1 luglio si potrà detrarre se non pagato in contanti

Blastingnews

(Di venerdì 6 aprile 2018) Dal prossimo 12018 i titolari di partita Iva potranno dedurre dalla loro dichiarazione dei redditi le spese effettuate per ilper autotrazione in qualunque forma queste siano state sostenute, ad eccezione del pagamento per. Un nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco tutti i mezzi di pagamento leciti ad ottenere la detraibilità e la deducibilità ai fini Iva delle spese per il. Vediamo, quindi, di scendere maggiormente nel dettaglio. Disposte regole uniformi Come specificato dal provvedimento dell'amministrazione finanziaria, dal prossimo 1sia ilma anche gli oli lubrificanti il cui pagamento avvenga con un mezzo diverso dal denaro contante quali il bonifico bancario o postale, ma anche l'assegno per il saldo, fino alla domiciliazione sul proprio conto corrente, potranno essere detratti. Quindi, ...