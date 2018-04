Carbonara Day | 3 italiani su 4 delusi dai piatti “italiani” serviti all’estero

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018) Tresu quattro restanodaidove vengono portate in tavola le più bizzarre versioni delle ricette tradizionali come l’abitudine belga di usare la panna al posto del pecorino nellao quella anglosassone di utilizzare il bacon al posto del guanciale mentre in Francia si è parlato addirittura digate per una video ricetta troppo creativa negli ingredienti e nella preparazione diffusa on line da un sito d’oltralpe. E’ quanto afferma la Coldiretti (www.coldiretti.it) in occasione del “day” nel sottolineare che sono numerosi idella tradizione italiana sfregiati. E’ significativo e preoccupante il fatto che – sottolinea la Coldiretti – uno dei” più diffuso siano gli spaghetti alla bolognese che spopolano in Inghilterra, ma che non esistono nella tradizione nazionale se non nei ...