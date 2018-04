Capaci | lo striscione contro Berlusconi dove fu ucciso Falcone | “Ha finanziato la mafia

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 aprile 2018) “Presidente chi halanon può essere gradito al Quirinale“. Con questoappeso al ponte sull’autostrada Palermo – Trapani, all’altezza di26 anni fa Cosa nostra uccise il giudice Giovanni, la moglie e tre agenti di scorta – l’associazione Scorta Civica, nata per testimoniare solidarietà al pm Nino Di Matteo, ha protestatola presenza al Quirinale di Silvio, ricevuto per le consultazioni per la formazione del governo dal capo dello Stato. ‘’Sergio Mattarella si sarebbe dovuto rifiutare di accogliere– sostiene Alfredo Russo di Scorta Civica – un condannato di cui si legge nelle sentenze che è uno atto a delinquere frequentemente e che haladagli anni ’70 al ’92. Vorremmo che si desse risonanza a questo gesto perché il capo dello Stato deve ...