CAOS PD Renzi tifa Salvini per prendersi i resti di FI e fare il Macron italiano

Il CAOS nel centrodestra fa saltare l'accordo Lotti-Gianni Letta. E Renzi teme l'intesa tra M5s e i non renziani del Pd : "Tocca a loro, punto. Tocca a loro. Lo dico dal 5 marzo", va ripetendo Matteo Renzi in Transatlantico al Senato. La guerra interna al centrodestra colpisce al cuore l'accordo stretto tra Luca Lotti e Gianni Letta sul nome di Paolo Romani alla presidenza del Senato. Con il candidato di Forza Italia silurato dalla Lega crolla anche l'astensione tecnica decisa dal Pd per aiutarlo. E ora? Ora è tutto un gran caos. Ma per Renzi il Pd deve ...

CAOS PD/ Il "nuovo" Renzi prepara la vendetta del Nazareno e la rivincita nel 2019 : "Mi dimetto, ma non mollo". Con queste parole Renzi vuol far naufragare gli eventuali tentativi di Lega e M5s. E giocarsi nel 2019 le sue carte con quel che resta del Pd. EUGENIO MAZZARELLA(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 06:01:00 GMT)RESA DEI CONTI NEL PD/ Il piano di Renzi per farsi un nuovo partito, di A. Del DucaDALLA CINA/ Lao Xi: M5s e Lega come il bandito Liu Bang, di L. Xi

Orlando - CAOS Pd/ Risultati elezioni 2018 - “Renzi si deve dimettere. 90% dem contro con M5s” : Risultati elezioni Politiche 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo governo M5s o centrodestra. Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi: Orlando attacca(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:36:00 GMT)

DIMISSIONI RENZI - CAOS PD/ ‘Conta’ delle truppe verso la Direzione dem. Chi è contro l’accordo con M5s? : DIMISSIONI RENZI, Pd nel CAOS: contro la minoranza e i "caminetti", «chi vuole fare un governo con M5s lo dica subito, poi si andrà al Congresso». Sconfitta alle Elezioni e scenari dem(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:30:00 GMT)

CAOS Pd - Calenda si iscrive al partito e Renzi va a sciare : "Non bisogna fare un altro partito ma lavorare per risollevare quello che c'è. Domani mi vado ad iscrivere al Pd". Così su Twitter il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, rispondendo a chi gli...

Elezioni 2018 - il trionfo di M5S e Lega : Salvini e Di Maio esultano. CAOS Pd - minoranza vuole dimissioni di Renzi : Passo indietro di Matteo Renzi e 'gestione unitaria' del partito di qui al congresso. La minoranza di Andrea Orlando ha fatto il punto in attesa della conferenza stampa convocata...

Elezioni : Di Maio - se vincono altri sarà CAOS - Pd non sostiene più Renzi : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Renzi ha scoperto che il suo partito non lo sostiene più, Berlusconi propone Tajani: questo è un assaggio del caos che ci sarebbe se vincessero loro”. Lo afferma il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, ospite di Agorà su Rai3. L'articolo Elezioni: Di Maio, se vincono altri sarà caos, Pd non sostiene più Renzi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Renzi : “O noi o sarà CAOSLetta con Gentiloni? Sosterrò ogni premier Pd” : Renzi: “O noi o sarà caosLetta con Gentiloni? Sosterrò ogni premier Pd” Dal segretario dei Dem l’appello alla “maggioranza silenziosa” Continua a leggere L'articolo Renzi: “O noi o sarà caosLetta con Gentiloni? Sosterrò ogni premier Pd” è su NewsGo.

[Il retroscena] Salvini al bivio - al governo con il Pd di Renzi nella grande coalizione o in Parlamento sarà il CAOS : Rappresenterò il made in Italy nel mondo, l'italian style". Impossibile, gli fa eco il leader di Fi : "La Meloni ha una forza politica che ha il 5% dei voti totali, Salvini ha il 15%, noi siamo al 18%...

Elezioni 2018/ CAOS Boschi in Pd Alto Adige : via 14 dem. Napolitano loda Gentiloni e snobba Renzi : Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale verso il 4 marzo: Boschi candidata spacca il Pd Alto Adige, via in 14. Renzi con Berlusconi, "niente larghe intese post voto"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:15:00 GMT)