Cani e gatti anche in banca amici fedeli

Da oggi anche Cani e gatti possono aprire un conto corrente in banca : anche cani e gatti potranno avere il loro conto corrente. La novità lanciata dalla banca di Piacenza è rivolta ai milioni di italiani che vivono con animali domestici. Come racconta alla...

Conto corrente anche per Cani e gatti - la trovata per gli amanti degli animali : L'originale proposta di un istituto di credito: "C'è chi arriva a spendere cifre consistenti per i propri amici a quattro zampe e ha bisogno di un Conto apposito "Continua a leggere

Adesso Cani e gatti possono aprire un conto corrente : Assicura il presidente Corrado Sforza Fogliani che nella Banca di Piacenza da lui presieduta non sarà mai vietato l’ingresso agli animali domestici. Da qui a dedicare loro un conto apposito ce ne corre però. E invece, come racconta lui fiero di averne aperto uno al suo Cocker spaniel di nome Sun, è successo davvero: «Un cliente ci ha domandato di i...

Animali da compagnia : il 32% degli italiani ha in casa un pet - soprattutto Cani e gatti : I dati del Rapporto Italia 2018 di Eurispes sottolineano che circa 3 italiani su 10 accolgono in casa un animale domestico (32,4%) e nella maggior parte dei casi si tratta di cani (63,3%) e gatti (38,7%). I padroni intervistati indicano che trascorrono una buona parte del proprio tempo libero per il benessere e le necessità dell’animale (passeggiate, gioco, attività all’aperto, ecc.). Il 46,2% di chi ha un animale domestico rinuncia in alcune ...

[Il ritratto] Regala la sua azienda a Cani e gatti - dopo avergli dedicato la vita. La storia dell'imprenditore Capellino : dopo aver lavorato con intensità per diciotto anni, portando la sua attività a livelli record in molti paesi del mondo, l'imprenditore ha voluto passare tutta la proprietà dell'azienda a una ...

Imprenditore italiano dona la sua azienda a Cani - gatti e lupi : Imprenditore italiano dona la sua azienda a cani, gatti e lupi Per la prima volta al mondo un’impresa sarà “Owned by the Animals”. L’utile, che è sui 10 milioni di euro annui, verrà totalmente investito in progetti a favore degli animali Continua a leggere

Imprenditore italiano dona la sua azienda a Cani - gatti e lupi : Un Imprenditore italiano, Pier Giovanni Capellino , ha deciso di donare la sua azienda che produce alimenti per cani e gatti a una fondazione par animali. A ispirarlo in questa scelta è stato il suo ...

Gatti ai domiciliari e Cani arrestati - AIDAA : “Siamo nel paese delle barzellette” : “Come se non bastasse il caracal sottoposto agli arresti domiciliari a Milano ora abbiamo anche il cane sottoposto agli arresti in canile perché abbaia troppo. Il cane in questione – spiega l’assiciazione animalista AIDAA – è un MAREMMANO sequestrato ad una coppia di Rovereto. La sua colpa? Abbaiare troppo. E cosi il giudice ha visto bene di “arrestarlo” confinandolo in un canile fino alla fine di aprile ...

Tassa su Cani e gatti domestici : la Lav scende in piazza : cani e gatti, e le famiglie che li ospitano, sono i più Tassati. Lo denuncia la Lav, che sottolinea come le famiglie con animali domestici siano costrette a pagare il 22% di IVA su tutte le scatolette, crocchette e per le cure dei quattrozampe. Come se non bastasse, la detrazione fiscale delle spese veterinarie è davvero molto limitata; elevato, invece, il costo dei farmaci veterinari che è in media cinque volte maggiore rispetto al farmaco ...

Cani e gatti possono essere vegani Sapevatelo : 'In tutto il mondo ci sono persone che hanno bisogno di proteine. Abbiamo trovato un possibile genere alimentare d'emergenza, a lunga conservazione. Possiamo darlo alle persone. O possiamo darlo ai ...

Caldo in arrivo - il rischio del colpo di sole per Cani e gatti : Le temperature si sono improvvisamente alzate e l'arrivo delle belle stagioni è prossimo. Cosa cambia per la salute di cani, gatti e piccoli animali da compagnia? Le possibilità di sofferenza sono simili a quelle della specie umana, maggiori per i più piccoli e i più anziani, per coloro che sono più affaticati dal peso o che patiscono malattie cardiocircolatorie. Il rischio a cui dobbiamo prestare maggiore attenzione è il colpo di sole, tenendo ...

Come somministrare le medicine a Cani - gatti e… bambini! : Quando ci si ammala, il ricorso alle medicine prescritte o in automedicazione è una mano santa per quasi tutti gli adulti. Difficilmente ci tiriamo indietro davanti ad un medicinale, buono o cattivo che sia, sperando di porre fine ai nostri malanni. La situazione cambia, e non poco, se dobbiamo curare i nostri figli soprattutto quando sono molto piccoli, e i nostri amici a quattro zampe. Cominciamo dagli animali che vivono con noi in casa, ...

Venezuela : gli animali muoiono di fame negli zoo - crescono gli abbandoni di Cani e gatti : animali spesso salvati dal bracconaggio che rischiano di morire per la crisi economica e politica. Due condor andini, un maschio e una femmina, nati in cattività e portato al parco come parte di un ...

L’esorcista : “Satana esiste - anche Cani e gatti possono essere imprigionati dal maligno” : Don Antonio Mattatelli, esorcista, è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Mattatelli ha parlato dell’aumento della domanda di esorcismi: “Non è che sono pochi gli esorcisti, è che non siamo mai stati molti ed è aumentata la domanda. Non sono tanti i sacerdoti adatti, è un ...