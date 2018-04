Camera | Fico riceve Presidente Armenia Sargsyan

Motorola aggiorna FotoCamera Moto con un nuovo look grafico e una migliore organizzazione : Motorola ha fatto un bel regalo ai suoi clienti e ha svecchiato l'interfaccia grafica dell'applicazione Fotocamera dei suoi smartphone, che adesso si presenta con un look più moderno e accattivante. L'articolo Motorola aggiorna Fotocamera Moto con un nuovo look grafico e una migliore organizzazione proviene da TuttoAndroid.

Camera : domenica ‘Montecitorio a porte aperte’ con Fico - è casa di tutti : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – “domenica 8 aprile riprende, nella nuova legislatura, ‘Montecitorio a porte aperte’, l’iniziativa della Camera dei deputati che prevede una volta al mese l’apertura del Palazzo alle visite del pubblico”. E, si legge in una nota, sarà il neopresidente della Camera, Roberto Fico, ad accogliere i cittadini in visita al palazzo. Questo il programma: “In piazza Montecitorio, ...

M5s - Fico : alla Camera nuove regole contro voltagabbana e indennità : "Il regolamento della Camera va cambiato in modo importante, anche alla luce della riforma fatta in Senato". Lo ha affermato il presidente della Camera ed esponente M5s, Roberto Fico, aggiungendo: "Vanno scoraggiati i cambi di casacca. Se sei un presidente di una commissione e cambi partito, sarebbe opportuno dimettersi. Interverremo sui tagli ai costi della politica, appena eletto ho rinunciato all'indennità aggiuntiva da presidente".

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 marzo : Prima intervista al presidente della Camera Fico : “Trattare con gli altri sul reddito” : l’intervista – Roberto Fico “Fermiamo i cambi di casacca e via l’indennità ai presidenti” Il neo presidente – L’esponente M5S eletto con i voti della destra: “Rispettata la volontà degli elettori, il governo non c’entra”. Ecco il suo “piano” di Luca De Carolis e Paola Zanca Bistecche di tigre di Marco Travaglio Nel 1997 Romano Prodi aveva vinto le elezioni da appena un anno e già gli “alleati” Bertinotti & C. ...

Camera - Fico proclama i vicepresidenti - questori e segretari ma l’aula è semideserta. Assenti deputati dem e centrodestra : In un’aula già semivuota, il neo presidente della Camera Roberto Fico ha proclamato i quatto vicepresidenti (Maria Edera Spadoni del M5s, Mara Carfagna di Forza Italia, Ettore Rosato del Pd e Lorenzo Fontana della Lega) di Montecitorio. questori sono stati invece eletti Riccardo Fraccaro (M5S), Edmondo Cirielli (Fdi) e Gregorio Fontana (FI), mentre i segretari dell’ufficio di presidenza saranno Francesco Scoma (Fi), Silvana Comaroli ...

Camera - ecco i quattro vice di Fico. Pd resta senza questori : I vicepresidenti designati sono Mara Carfagna , FI, , Maria Edera Spadoni , M5s, , Lorenzo Fontana , Lega, e Ettore Rosato , Pd, Senato, è scontro sui questori - di E. M. COLOMBO

Camera - l’esordio di Roberto Fico da presidente - tra emozione - errori e suggerimenti : Dopo il discorso d’insediamento nel giorno dell’elezione alla presidenza della Camera, Roberto Fico ha fatto il suo esordio nello scranno più alto di Montecitorio nella seconda seduta della XVIII legislatura, valida per l’elezione di vicepresidenti, segretari d’Aula e questori. Nella sua “prima volta” da terza carica dello Stato, Fico, emozionato, ha mostrato alcune esitazioni, imbattendosi in qualche piccolo ...

Fico riunisce nuova capigruppo Camera : partiamo con piede giusto : Roma, 28 mar. , askanews, La prima riunione della Conferenza dei capigruppo della Camera si è aperta con l'augurio del neo presidente Roberto Fico a tutti i componenti di 'partire con il piede giusto' ...

Roberto Fico in bus alla Camera : scelta etica o propaganda? Video : Il giorno dopo l’elezione è stata lanciata come immagine simbolo del nuovo corso dei palazzi del potere. Roberto Fico, neoletto presidente della #camera dei Deputati, si è presentato in aula scendendo dal bus 85; uno dei più affollati della rete pubblica romana. Il momento, che può ben dirsi storico a suo modo, è stato prontamente immortalato e rilanciato in ogni salsa sulla rete. Il gesto, non è di certo sfuggito ai cronisti de Il Giornale, che ...