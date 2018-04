Cambridge Analytica | a rischio 2 | 2 miliardi di utenti Da lunedì la funzione per scoprire

Cambridge Analytica - Antitrust apre istruttoria su Fb per pratiche scorrette “Profili critici per tutela del consumatore” : L’Antitrust ha avviato un’istruttoria su Facebook “per presunte pratiche commerciali scorrette” in seguito all’esplosione del caso Cambridge Analytica. Lo annuncia un tweet dell’Autorità citando una intervista a SkyTg24 del presidente Giovanni Pitruzzella. Il social network “avrebbe , in primo luogo, adottato un’informativa priva di immediatezza, chiarezza e completezza, in fase di registrazione alla piattaforma Facebook, con ...

Sicurezza - dati - privacy : come cambierà Facebook dopo l'affaire Cambridge Analytica : Facebook avviserà a partire da lunedì 9 aprile tutti gli utenti i cui dati sono stati 'violati' nell'affaire Cambridge Analytica. L'annuncio è arrivato ieri sera, al termine di un'altra giornata nera in cui il social network ha rivisto al rialzo la stima dei profili condivisi con la società inglese, portandola a 87 milioni. Ed è arrivata anche una nuova grana per il colosso del ...

87 milioni i profili Facebook coinvolti nel caso Cambridge Analytica : Nelle ultime settimane il caso Cambridge Analytica che ha letteralmente travolto il gigante tecnologico Facebook è stato al centro dell’attenzione dei media globali, soprattutto perché ha dimostrato ancora una volta come i dati che gli utenti condividono quotidianamente attraverso social network e applicazioni di ogni genere possono essere sfruttati illecitamente per motivi completamente diversi da quanto immaginato. La situazione per ...

Oltre Cambridge Analytica. Così funziona il mercato della sorveglianza distribuita : Dalla fine del mese scorso le azioni di Acxiom hanno iniziato a scendere. Da quando, il 28 marzo, Facebook ha stracciato alcune partnership che aveva con i principali data broker, aziende specializzate nella compravendita di dati sui consumatori. Come Experian, e appunto Acxiom. Anche le azioni di Experian sono scese. Lo sgambetto ai data broker Quel giorno Facebook ha deciso infatti di chiudere un sistema noto come Categorie Partner. Si ...

Cambridge Analytica - contrordine : gli utenti Facebook coinvolti sono 87 milioni : (Immagini: geralt/pixabay/CC) Sale da 50 milioni a 87 milioni il numero degli utenti i cui dati sono stati raccolti da Cambridge Analytica, lo comunica Facebook con un post sul proprio blog. Un’operazione trasparenza, un mea culpa del Ceo Mark Zuckerberg che, mercoledì prossimo, renderà conto della situazione davanti alla commissione Energia e commercio della Camera Usa. In Italia sarebbero stati raccolti i dati di 214mila utenti circa, sul ...