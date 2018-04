Calcio a 5 | il Pescara si ritira dalla serie A

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018) Ila 5 siA. Domani pomeriggio a Milano i biancazzurri non si presenteranno in campo. Come annunciato nei giorni scorsi, la societa’ biancazzurra ha deciso di gettare la spugna. Attraverso un lungo comunicato il sodalizio del presidente Danilo Iannascoli spiega le ragioni della clamorosa decisione, arrivata dopo una stagione a dir poco travagliata, e costellata di squalifiche, ricorsi e polemiche. Ila 5 ha iniziato la sua attivita’ nel 1999 ed ha disputato 12 campionati consecutivi diA, seconda in tal senso solo alla Luparense, vincendo 1 Scudetto, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa e 1 Coppa Italia Under 21, oltre a decine di titoli regionali conquistati in tutti le categorie giovanili, ed e’ stata eletta nel 2016, quando fu finalista di Uefa Futsal Cup, sesta squadra al mondo. L'articoloa 5: ilsi ...