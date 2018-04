Calabria | due persone morte tragicamente sul lavoro

Morti due pescatori in Calabria : ANSA, - BOTRICELLO , CATANZARO, , 5 APR - Due pescatori amatoriali, Michele Costa ed Antonio De Fazio, di 77 e 70 anni, sono Morti annegati mentre effettuavano una battuta di pesca al largo di ...

Calabria - crolla muro in un cantiere : due morti ed un ferito : Una terribile notizia giunge dalla regione Calabria ed esattamente dalla provincia di Crotone. Si tratta di un brutto incidente sul lavoro che è stato fatale per due operai mentre un terzo è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale per le cure del caso. Le pagine dei giornali calabresi oggi si tingono di cronaca nera. Infatti non si tratta dell'unica notizia devastante. Sulle pagine dei giornali di stamane emerge anche un gravissimo ...

Reggio Calabria : al Liceo Campanella al via 'Settembre al parco - terra tra due mari' : Tutti gli spettacoli saranno rigorosamente ad INGRESSO GRATUITO. Una manifestazione che intende offrire il meglio che la Calabria esprime dal punto di vista musicale e che vede la partecipazione di ...

Calabria : due pattugliatori della Marina Militare Crotone e Reggio - visite a bordo nel weekend : Da venerdì 9 a domenica 11 marzo, al termine dell’addestramento di periodo svolto in questi giorni con l’obiettivo di mantenere elevato lo standard di capacità delle unità della Squadra navale, il pattugliatore di squadra Comandante Borsini e il pattugliatore d’altura Libra sosteranno, rispettivamente, nei porto di Crotone e di Reggio Calabria. Nave Borsini, varata nel 2001, è la seconda delle 4 unità che costituiscono la classe “Comandanti” ed ...

Meteo - Italia divisa in due : caldo incredibile al Centro/Sud - è già Primavera con +24°C a Catania e Siracusa - +23°C a Reggio Calabria [DATI] : 1/10 ...

PSR Calabria : in arrivo 4.500.000 Euro con la pubblicazione di due nuovi bandi relativi alla cooperazione : Il PSR mira dunque a migliorare la posizione dei soggetti collaboranti sui mercati di riferimento ed al raggiungimento di economia di scala, attraverso progetti finalizzati ad organizzare processi di ...

Blitz contro la n'drangheta tra Toscana e Calabria. Due le operazioni messe a segno : Calabria e Toscana unite dalla n'drangheta, Il riciclo dei soldi sporchi sulle rive dell'Arno- Ad assestare il duro colpo sono state due indagini coordinate dalla DDA di Firenze e di Reggio Calabria.

Uccide moglie e due figli - poi si spara in bocca : intera famiglia sterminata - orrore in Calabria : Terribile caso di cronaca in Calabria, precisamente a Rende, in provincia di Cosenza. Un uomo di 57 anni, Salvatore Giordano, di professione commerciante, avrebbe ucciso moglie e due figli a...

Padre - madre e due figli trovati morti in un appartamento a Rende - in Calabria. Ipotesi omicidio-suicidio : Quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende, in Calabria. Si tratta di Padre, madre e due figli. Secondo una prima Ipotesi potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le prime indagini.Nell'appartamento i carabinieri hanno trovato una pistola che sarebbe l'arma usata per compiere la strage. I figli della coppia sono un maschio ed una femmina, ma non si conosce ...