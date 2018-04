Cagliari | che tegola | brutto infortunio in allenamento

Caparezza sarà di nuovo a Cagliari - il 25 agosto - con la tranche estiva del fortunatissimo 'Prisoner 709 tour'. : ... unica data in Sardegna, del cantautore pugliese, organizzato da SEM Organizzazione per la rassegna 'Pop a Impatto Zero Festival Internazionale Musica e Spettacoli 2018' , per il quale è già partita ...

Cagliari Torino/ Streaming video e diretta tv : statistiche e probabili formazioni - quote e orario : diretta Cagliari Torino Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca alla Sardegna Arena, 30^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:51:00 GMT)

La rabbia di Sgarbi : "Cagliari non è in Italia. Vergognoso quello che è successo" : Il critico d'arte furioso dopo che all'aeroporto di Elmas la sicurezza gli ha sequestrato la schiuma d barba. "Queste cose non succedono a Palermo e a Roma ma solo a Cagliari che non è in Italia. ...

Meningite Sardegna - allarme focolaio a Cagliari/ Otto casi e chiuse due discoteche : è epidemia? : Il numero di persone colpite da Meningite in Sardegna negli ultimi mesi fa preoccupare (anche due morti) ma secondo le autorità non siamo davanti a una epidemia(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 16:26:00 GMT)

Meningite - è allarme a Cagliari : confermato un focolaio e chiuse due discoteche : Gli esperti non parlano di emergenza, ma a Cagliari e provincia è stata confermata la presenza di un focolaio di Meningite. Negli ultimi 3 mesi 8 sono stati i casi registrati, tra cui due mortali. chiuse due discoteche, delle quali una a tempo indeterminato: "Il problema non sono i locali in sé ma l'eventuale sovraffollamento e i comportamenti a rischio".Continua a leggere

Cagliari - allarme meningite : “profilassi antibiotica urgente per tutti i contatti - anche occasionali” : Resta ricoverato al Policlinico universitario sotto stretta osservazione il 20enne di Gesico (Cagliari) colpito da di meningite di tipo B, il secondo caso in pochi giorni in provincia di Cagliari. L’altro 20enne di Cagliari è morto quattro giorni fa. Il Servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Cagliari spiega che “considerato l’abbassamento delle temperature di questi ultimi giorni e ...

FIFA del Lupo : nuovi pro-player anche per Cagliari e Livorno - ora a chi tocca? : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

Benevento - Viola : 'Il Cagliari che aspettavamo : vogliamo il gol' : Al termine del primo tempo di Benevento-Cagliari, il centrocampista giallorosso Nicolas Viola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: 'È il Cagliari che ci aspettavamo, speriamo di trovare il vantaggio perché lo meritiamo. Se riusciamo a fraseggiare come stiamo facendo possiamo farcela'.

Cagliari - Modifiche alla viabilità per la Maratona di domani : Elmo, , dello Sport, La Palma , in entrambi i lati da via Tramontana a ingresso Parco Molentargius, , Lungomare Poetto , da piazza Arcipelaghi all'ingresso area ciclo-pedonale, , Dante , da piazza ...

Fifa 18 : anche il Cagliari Calcio debutta nel mondo degli eSports! : Dopo Roma e Sampdoria un’altra squadra di Serie A, debutto nel mondo degli eSports: si tratta del Cagliari Calcio che ha annunciato oggi il tesseramento di Girolamo Giordano, conosciuto con il nickname di Infernoboy92. che sarà così il primo pro player del club isolano. Ecco il comunicato completo pubblicato sul sito ufficiale: L'articolo Fifa 18: anche il Cagliari Calcio debutta nel mondo degli eSports! proviene da I Migliori di ...

Cagliari-Lazio - le pagelle : Luiz Felipe - che errore. Anderson con il motorino : STRAKOSHA 5,5 Pomeriggio difficile: incerto sulla prima rete, esce tardi in occasione del rigore, si riscatta parzialmente evitando il 3-1. Luiz Felipe 5 Procura il rigore, andando di netto sulla ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Che peccato. Mancavano 20 secondi» : Così il tecnico dei sardi: " Sono partite complesse perchè sai che affronti una grande squadra come la Lazio, un undici che ha qualità in tutti i reparti - spiega a Sky Sport - La settimana è stata ...

Cagliari - Lopez : 'Astori ci mancherà - vicini a Joao Pedro' : 'Ci mancherà tanto, avremo tutti un bellissimo ricordo. Sono vicino ai suoi familiari. Non mi sento di dire altro perché quello che sento dentro lo tengo per me'. Le prime parole di Diego Lopez, ...

Davide Astori. Non si gioca neanche Genoa-Cagliari : Davide Astori, 31 anni, capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, è stato trovato morto domenica mattina in nell’albergo Là