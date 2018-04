Cade in mare elicottero della Marina Militare | muore uno dei cinque a bordo

Elicottero della Marina Cade in mare - morto un membro dell'equipaggio : Elicottero della Marina cade in mare, morto un membro dell'equipaggio Il velivolo era impegnato in un'esercitazione notturna nel Mediterraneo centrale. Faceva parte dell'operazione "mare Sicuro" ed era imbarcato sulla nave Borsini. Ancora da chiarire le cause della caduta Parole chiave: ...

Cade in mare elicottero della Marina Militare : un morto e 4 feriti : Nella tarda serata di ieri un elicottero SH 212 di Nave Borsini, del dispositivo mare Sicuro in Mediterraneo centrale, è caduto in mare in prossimità dell’unita per cause in corso di accertamento. Tutti e cinque gli occupanti del mezzo sono stati prontamente recuperati dai mezzi della nave: quattro di loro sono in buone condizioni mentre lo specialista di volo Andrea Fazio, recuperato in stato di incoscienza, è deceduto a bordo di Nave ...

Elicottero Marina militare Cade in mare : 1.00 Un Elicottero della Marina militare imbarcato su Nave Borsini, unità impegnata nell'operazione "mare Sicuro" nel Mediterraneo centrale,ha impattato sull'acqua durante un'attività addestrativa notturna programmata. Le attività di soccorso per il recupero dell'equipaggio sono scattate immediamemte e sono stati recuperati i cinque membri dell'equipaggio poi trasferiti a bordo di Nave Borsini per le necessarie valutazioni e cure sanitarie.In ...

Cade dagli scogli e finisce in mare : soccorsi inutili - è morto : Sarebbe caduto in acqua, dagli scogli, a causa del mare troppo agitato, secondo le prime testimonianze sull'accaduto. Tragedia oggi 30 marzo a Fiumicino, in provincia di Roma. Un pescatore di 82 anni è...

Fiumicino : pescatore Cade in mare e annega - recuperato dai vigili del fuoco : Questa mattina il comando dei vigili del fuoco di Roma è intervenuto nel Comune di Fiumicino per il recupero di un pescatore caduto in acqua a causa del mare molto agitato. Sul posto una Squadra dei vigili del fuoco, Sommozzatori Vvf Sierra1, Sierra 2 e l’elicottero. I Sommozzatori hanno recuperato l’83enne, privo di vita: è stato trasportato a terra per poi affidarlo all’autorità competente presente sul posto. L'articolo ...

Volvo Ocean Race - vento forte : velista Cade in mare - le speranze di ritrovarlo sono “in diminuzione” : A causa di condizioni meteo avverse caratterizzate da vento forte, nell’ambito della Volvo Ocean Race, John Fisher (47 anni, del team Sun Hung Kai/Scallywag) è caduto fuori bordo lunedì a circa 1400 miglia nautiche a ovest di Capo Horn. Le speranze l’uomo sono “in diminuzione“, hanno spiegato gli organizzatori sottolineando che Fisher indossava l’equipaggiamento di sopravvivenza appropriato in quel ...

Scontro fra due navi in Pakistan : parte del carico Cade in mare | Guarda il video : Scontro fra due navi in Pakistan: parte del carico cade in mare | Guarda il video Scontro fra due navi in Pakistan: parte del carico cade in mare | Guarda il video Continua a leggere

Maltempo Calabria : barca si rovescia e Cade in mare - 55enne muore per malore : Nonostante le avverse condizioni meteo, un 55enne è uscito in barca con due amici ma il natante si è ribaltato e l’uomo è morto: l’avvocato di Corigliano Calabro ha tentato invano insieme agli altri due amici di raggiungere la spiaggia, ma è stato colto da malore. I due amici lo hanno portato a riva ed hanno chiamato il 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e la guardia ...