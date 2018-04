Bundesliga | l' Hannover batte il Werder Brema

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Hannover - 27^ Giornata Bundesliga 18-3-18 : Al Signula Iduna Park, il Borussia Dortmund tenta il riscatto dopo l’eliminazione in Europa League ospitando l’Hannover. I gialloneri sono usciti malamente dalla competizione europea, perdendo il confronto con il non irresistibile Salisburgo; lo 0-0 di giovedì sera non è bastato per passare il turno a causa della vittoria esterna degli austriaci per 2-1 nel match di andata. Gli uomini di Stoger hanno solo il campionato da ...