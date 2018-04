Brunori Sas | in tv per parlare di 40enni

Primo Maggio a Taranto : Brunori Sas - Levante e i Coma_Cose. Riondino : “Lottiamo per i nostri diritti e chiediamo che l’Ilva chiuda” : “A Taranto vogliamo che le istituzioni prendano in considerazione il nostro grido d’allarme, che è sempre lo stesso da cinque anni: quello per il diritto alla salute”. Michele Riondino, attore e direttore artistico – insieme a Roy Paci e Diodato – del contro-concertone di Taranto, ‘Uno Maggio Libero e Pensante‘, racconta a ilfattoquotidiano.it il senso di un evento e di una lotta. “Quello ...

Primo Maggio a Taranto : Brunori Sas - Levante e i Coma_Cose. Riondino : “Lottiamo per i nostri diritti” : “A Taranto vogliamo che le istituzioni prendano in considerazione il nostro grido d’allarme, che è sempre lo stesso da cinque anni: quello per il diritto alla salute”. Michele Riondino, attore e direttore artistico – insieme a Roy Paci e Diodato – del contro-concertone di Taranto, ‘Uno Maggio Libero e Pensante‘, racconta a ilfattoquotidiano.it il senso di un evento e di una lotta. “Quello ...

Brunori Sas debutta da conduttore su Rai 3 : "Il modello d'ispirazione? Pif" : Brunori Sa... che il suo debutto come conduttore in tv attirerà la curiosità di tutti i suoi fan. Sa anche, però, che si tratta di un'esperienza che non vuole assolutamente sostituirsi alla sua attività principale di cantautore. Il nuovo programma (dal titolo, appunto, Brunori Sa), in onda su Raitre a partire da venerdì 6 aprile 2018 alle 23:10, sarà un viaggio intellettuale e fisico lungo cinque diversi argomenti (il corpo, la casa, le ...

La miglior canzone sui diritti umani è "L'uomo nero" di Brunori Sas : Costume da torero : 'Non sarò mai abbastanza cinico / da smettere di credere / che il mondo possa essere / migliore di così'… 'Risentendo le canzoni mi sono accorto che il disco cominciava ad ...

Ossigeno/ Anticipazioni : Gizmodrome - Brunori Sas - Gipi e gli Afterhours protagonisti (oggi - 15 marzo 2018) : Ossigeno torna in onda oggi, giovedì 15 marzo, in seconda serata su Raitre: Gizmodrome, Brunori SAS, Gipi, insieme agli Afterhours, protagonisti della puntata.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 08:46:00 GMT)

Brunori Sas - la vita liquida e un intellettuale d’altri tempi : Alcune sere fa ho assistito allo spettacolo “Brunori a teatro. Canzoni e monologhi sull’incertezza”. Ero molto curioso, perché volevo vedere in che modo si sarebbe sviluppata quella che mi piace chiamare la poetica della medietà in forma umana di uno dei nostri migliori cantautori. Ecco a voi dunque alcune considerazioni. Anzitutto ciò che mi è piaciuto di meno: il titolo. Dal titolo sembra che il contenuto generale non sia perfettamente ...

Brunori Sa : su Rai3 il «racconto generazionale» di Brunori Sas : Brunori Sas “Leggerezza pensosa, autoironia, sano ottimismo e amaro disincanto“. Le premesse, ad essere sinceri, non sono proprio chiarissime. Anzi. Ma certo è che Brunori Sas sta preparando il proprio debutto su Rai3 e gli elementi sopra elencati faranno tutti parte del progetto. Da marzo, il cantautore calabrese presenterà un racconto in cinque episodi intitolato Brunori Sa e pensato come un vero e proprio ritratto ...

Brunori Sas tra teatro e tv : 'Mi sdoppio ma non mi divido' : L'equazione di 'Brunori musica' sta alle canzoni come 'Brunori teatro' sta all'umorismo si risolve in un nuovo tour. Tappa sold out lunedì 19 febbraio agli Arcimboldi di Milano, terza data di 'Brunori ...

Perché Brunori a teatro non è solo un altro concerto di Brunori Sas : Canzoni e monologhi sull'incertezza ": è questo il sottotitolo della tournèe di " Brunori nei teatri ", seconda serie di spettacoli a teatro del cantautore calabrese dopo l'esperienza del 2015. Con sette date tutte esaurite e tre raddoppi a Milano, Firenze e Roma il nuovo tour di Brunori anticipa la messa in onda su Rai ...

Brunori Sas sold out Levante non ancora : ... Premio Mei a Brunori Sas come artista indipendente dell'anno, e di pubblico: primo posto sulle piattaforme streaming, podio della classifica di vendita Fimi, oltre 15 milioni di streaming su Spotify,...