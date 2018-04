Brunori Sa | la prima puntata in onda su Rai3

blogo

(Di venerdì 6 aprile 2018) Il cantautore calabrese Dario, in arteSas, arriva in tv, per lavolta, conSa. Cinque puntate dedicate a cinque diversi temi: la casa, la salute, le relazioni e la spiritualità. Un viaggio generazionale che il conduttore intraprenderà con ospiti provenienti sia dal mondo musicale che da altri ambienti. Con regia di Luca Granato,Sas raccoglie il testimone di Manuel Agnelli, del quale è stato ospite nelladi Ossigeno del 15 marzo. Perché vogliamo essere sempre perfetti? Chi ci obbliga? E soprattutto questa cosa ci fa stare bene o ci fa sentire inadeguati? Non è che come dice Bauman in questa società liquida ci stiamo aggrappando all'ultima cosa solida che ci rimane, il nostro corpo... Così Dariopresenta nel promo suSa, Far finta di essere sani (questo il nome completo delladedicata alla salute del ...