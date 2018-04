Brescia | muore a 4 anni di otite | ' Non ricoverata da 2 ospedali'

Due ospedali non l'avevano ricoverata : bambina di 4 anni muore per un'otite a Brescia : In seguito al mancato ricovero, era stata stata portata dai genitori all'ospedale Civile, dove le condizioni della piccola sono apparse molto gravi: la bimba è stata portata nel reparto di Rianimazione Pediatrica, ma ieri pomeriggio è morta

Dramma nel Bresciano - giovane maestra si sente male a scuola e muore in ospedale : Dramma in provincia di Brescia. Una giovane maestra di 39 anni, Sara Mutti, madre di un bimbo di soli due anni, è morta in ospedale per cause ancora da accertare. Secondo quanto scrive...

Aggredito a Santo Domingo - muore in casa imprenditore Bresciano in pensione Video : Non c'è stato niente da fare per l'anziano, ma ancora intraprendente, signore bresciano originario di Montichiari morto in to alle ferite riportate dopo una brutale #aggressione nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio. Assaltato mercoledì all'interno casa sua, a Santo Domingo, con il chiaro movente della rapina, Vittorio Giuzzi è purtroppo deceduto, ammazzato di botte dai suoi aggressori nel cuore della notte, lasciando sgomenti e ...