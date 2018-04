: Brasile, Lula perde l'appello. I giudici: 'L'ex presidente deve andare in prigione' - eziomauro : Brasile, Lula perde l'appello. I giudici: 'L'ex presidente deve andare in prigione' - repubblica : Brasile, niente libertà per Lula. I giudici: 'L'ex presidente deve andare in prigione' [news aggiornata alle 07:09] - RaiNews : #Brasile, via libera della Corte suprema all'arresto di #Lula: l'ex presidente deve scontare 12 anni per corruzione… -

decidere di nonentro le 17 di oggi (le 22 in Italia) a Curitiba, come ha ordinato il giudice Moro,ma aspettare che lo venga a cercare la polizia nella sede del sindacato metallurgico Abc a Sao Bernardo Dos Campos,nella periferia di San Paolo,dove si trova attualmente riunito con i suoi principali alleati politici. "Che vengano a prenderlo qui, in mezzo al suo popolo.è innocente, e un innocente non si consegna in quel modo" ha detto il senatore del Partito dei lavoratori (Pt) Lindbergh Farias(Di venerdì 6 aprile 2018)