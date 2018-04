Brasile | Lula potrebbe decidere di non consegnarsi alla giustizia

Brasile - il giudice dà 24 ore a Lula : si costituisca per essere arrestato : ... sottolineando che gli "ipotetici ricorsi" che potrebbe presentare sono solo una "patologico tentativo di procrastinazione che dovrebbe essere eliminato dal mondo giuridico". A segnare la sconfitta ...

Brasile - ultimatum del giudice Moro a Lula : ha 24 ore per costituirsi : Il giudice brasiliano Sergio Moro ha emesso un mandato contro l’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, che ha 24 ore per arrendersi alle autorità per scontare una pena di 12 anni e un mese di carcere per corruzione. “Vista la posizione che ha ricoperto, avrà l’opportunità di presentarsi volontariamente alla polizia federale di Curitiba fino alle ...

Brasile - mandato di arresto per Lula : ha 24 ore di tempo per costituirsi in carcere : Ha contagiato tutti i gangli dell'economia. Era facile: si pagava per ottenere gli appalti. Ma si fregava la concorrenza. Con i soldi pubblici. Miliardi prosciugati che potevano essere destinati alla ...

Brasile - Lula ora è a un passo dalla prigione : «Si consegni entro le 17» : Ora l'impensabile fino a qualche anno fa è diventato realtà e già oggi per l'ex presidente del Brasile - il più popolare della sua storia e il più famoso nel mondo - si schiuderanno le porte di un ...

Brasile - Lula potrebbe non costituirsi : 5.01 Lula potrebbe decidere di non costituirsi entro le 17 di oggi (le 22 in Italia) a Curitiba, come ha ordinato il giudice Moro,ma aspettare che lo venga a cercare la polizia nella sede del sindacato metallurgico Abc a Sao Bernardo Dos Campos,nella periferia di San Paolo,dove si trova attualmente riunito con i suoi principali alleati politici. "Che vengano a prenderlo qui, in mezzo al suo popolo. Lula è innocente, e un innocente non si ...

Brasile - giudice : Lula domani in carcere : 23.36 Il giudice Sergio Moro ha ordinato a Lula da Silva di costituirsi alla polizia federale domani alle 17 locali (le 22 in Italia) per essere arrestato. Il mandato di arresto dell'ex presidente brasiliano è stato emesso dopo che il tribunale di Porto Alegre ha autorizzato il magistrato a procedere con l'esecuzione della condanna a 12 anni di carcere per corruzione.

Lula verso il carcere - respinto il ricorso in Brasile

Boicotta Netflix : in Brasile Lula contro O'Mecanismo e i genitori USA provano a fermare Tredici : #DeleteNetflix è la campagna lanciata in Brasile contro O'Mecanismo - The Mechanism la serie tv originale di Netflix disponibile sulla piattaforma, creata da Jose Padiha già produttore di Narcos, che racconta lo scandalo Lava Jato (letteralmente Autolavaggio), che ha travolta i vertici della nazione fino all'ex Presidente Lula, che rischia fino a 12 anni di carcere.Il fronte anti-Netflix si allarga dal Brasile agli Stati Uniti dove il ...

Brasile - respinta la richiesta di Lula per evitare il carcere : Brasile, respinta la richiesta di Lula per evitare il carcere Come previsto dagli osservatori, la decisione è stata presa con una maggioranza risicata: 6 voti contro 5 Continua a leggere

Brasile - l’ex presidente Lula a un passo dal carcere per corruzione. Respinta la richiesta di sospensione della pena : l’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva dovrà andare in carcere. È quanto ha deciso il Tribunale supremo federale del Paese dopo un’udienza fiume di oltre dieci ore. A pesare sulla risoluzione sfavorevole per il leader del Partito dei lavoratori, condannato a 12 anni per corruzione passiva e riciclaggio, è stato il voto della magistrata Rosa Weber. Lula si era rivolto alla più alta corte del Brasile per fare richiesta di ...

Brasile - Corte Suprema vota il carcere per ex presidente Lula - : La maggioranza dei giudici della Corte Suprema brasiliana ha votato per mandare in prigione l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, in attesa del suo appello per revocare la condanna per corruzione.

Brasile - prigione per Lula : “Colpevole di corruzione” : La Corte Suprema brasiliana ha respinto l’appello dell’ex presidente Inacio Lula da Silva contro il suo ingresso in carcere dopo la condanna a 12 anni per corruzione....