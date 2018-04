Brasile | Lula non si consegnerà alla polizia Sostegno dai leader della sinistra

Lula colpevole - Lula capro espiatorio. In Brasile l’instabilità politica presta il fianco alla violenza : Per quanto la politica possa interessarmi e, nonostante tutto, affascinarmi, non sono un politologo. Opero nel sociale, quello sì. E la mia attività di cronista è qui che si espleta e trova materiale che, magari, forse, può essere di interesse anche per qualcun altro. Lula si è beccato 12 anni e un mese per corruzione passiva e riciclaggio di denaro. Naturalmente, come qualsiasi altro essere umano, fa di tutto per non essere ficcato ...

Brasile : Lula presenta nuovo ricorso contro carcerazione

Lula in carcere divide il Brasile : L’azienda petrolifera che finanzia i partiti politici replica l’azione della Elf in Francia, mentre l’operazione anticorruzione “lavaggio rapido” duplica mani pulite in Italia. Leggi

