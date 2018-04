Boxe | Emanuele Blandamura pronto per il Mondiale | “Dopo 20 anni realizzo un sogno | non

oasport

(Di venerdì 6 aprile 2018)per l’occasione della vita, è atterrato in Giappone dove domenica 15 aprile affronterà Ryota Murata per la cinturaWBA dei pesi medi. Semplicemente l’incontro atteso da sempre, la possibilità di concretizzare ildi adolescente è concreta, tra lui e l’Olimpo c’è “solo” il fortissimo nipponico che vorrà difendere il titolo di fronte al proprio pubblico. Serve l’impresa ma il 38enne friulano ha tutte le possibilità per riuscire a imporsi alla Yokohama Arena. Il Sioux vuole tornare in Italia con la cintura, come fece Nino Benvenuti 50fa sconfiggendo Griffith a New York. L’avversario è dei più ostici: Campione Olimpico a Londra 2012, seipiù giovane di Lele, 13 vittorie di cui 10 per ko. Il 38enne friulano si è preparato al match alla Pro Fighting di Tor Pignattara di Roma, col maestro ...