ideegreen

: Bottiglia di Klein: Bottiglia di Klein che bottiglia non è, in realtà, e forse nemmeno si doveva… - naturaeambiente : Bottiglia di Klein: Bottiglia di Klein che bottiglia non è, in realtà, e forse nemmeno si doveva… -

(Di venerdì 6 aprile 2018)dichenon è, in realtà, e forse nemmeno si doveva chiamare così. È stato un errore di traduzione. Il termine tedesco Fläche significa superfi ,cie, ed è così che era stata chiamata in lingua originale da Felix, ma qualcuno ha confuso il suono con quello della parola Flasche, che significa. Ed ecco ladi, quello che è certo è che non la si mette a tavola e nemmeno la si usa per imre il vino. (altro…)diIdee Green.