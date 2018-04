Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La Furia in Barracuda | testo e video del nuovo singolo

optimaitalia

(Di venerdì 6 aprile 2018)conLain, ildisponibile da oggi - venerdì 6 aprile - in radio e in digital download. Ilclip ufficiale del brano sarà disponibile su YouTube, su Vevo e in rotazione televisiva da lunedì 9 aprile 2018.conLainsegna il ritorno dei, una delle band reggae d’origine salentina più apprezzate del momento che nelbrano disponibile da oggi unisce elementi raggae, soul, drum and bass e hip hop in un featuring conLaè prodotto da Takagi & Ketra e usa la figura delcome una rivincita personale di tutte quelle persone introverse e spesso emarginate. Sottolinea e racconta i loro sacrifici per emergere e la loro forza conquistata dopo anni di fatica e lavoro in segno della rivalsa tanto sperata e finalmente ...