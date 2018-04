' Bocca a bocca' ' Il tweet scandaloso del vip 

“Bocca a Bocca…”. Il tweet del vip (senza pudore). L’attore lo segue sui social - lui ‘impazzisce’ e lancia la proposta scandalo : ”Voglio farti sapere che sei personalmente responsabile per avermi causato un arresto cardiaco e ora ho proprio bisogno che tu mi faccia la respirazione bocca a bocca per salvarmi la vita… Mi dispiace ma queste sono le regole. Grazie in anticipo!”. Il destinatario del tweet è Ryan Reynolds, mentre il mittente è Gus Kenworthy, sciatore freestyle americano che ha conquistato i cuori dei telespettatori grazie al primo bacio gay ...

Mattarella - consultazioni elettorali/ Il Presidente della Repubblica prende tempo : Di Maio a Bocca asciutta : Mattarella, "ora nuove consultazioni": Luigi Di Maio, "contratto di Governo con Martina o Salvini", ma il Pd chiude e la Lega sta con Silvio Berlusconi.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:37:00 GMT)

Denti - lo studio scientifico sulla durata della vita : come si capisce guardando in Bocca : Esiste una diretta correlazione tra il numero di Denti che perdiamo nel corso della nostra vita e l'aspettiva della sua durata. Secondo uno studio della Columbia University, la salute dei Denti riflette malattie croniche e genetiche, oltre che segnalare quanto sia corretta l'alimentazione e lo stile

Ciclismo - Tom Boonen : ‘Sagan deve tenere la Bocca chiusa’ Video : Le dichiarazioni polemiche rilasciate al termine del Giro delle Fiandre da Peter Sagan [Video]non sono piaciute molto a #Tom Boonen. L’ex corridore fiammingo, tra i più grandi di sempre nelle corse sul pavé, è intervenuto ad un programma della televisione belga Sporza per commentare le lamentele del tre volte iridato. Sagan aveva parlato di poca collaborazione da parte degli avversari, preoccupati solo di controllare lui e di lasciare invece ...

Il senatore Tony Iwobi risponde alla videolettera di Riccardo Bocca - : Al termine della puntata di "Hashtag24, l'attualità condivisa" del 4 aprile, il vicedirettore di Sky TG24 ha inviato un messaggio all'esponente leghista. La risposta è arrivata su Facebook: "Caro ...

4 italiani su 10 hanno questo problema alla Bocca - spesso senza saperlo : Arrossamento, gonfiore, bruciore e sanguinamento minacciano il sorriso e la salute di un esercito di italiani. La bocca è un ‘tallone d’Achille’ per 8 su 10 e 23 milioni soffrono di gengivite, spesso senza rendersene conto. Solo il 57% si rivolge a un esperto, mentre il 43% si affida al consiglio di amici, parenti o al ‘dottor Google’. Ma se trascurata, questa condizione può diventare la prima tappa di una rotta che ...

ALITALIA/ Lufthansa e Air France 'a Bocca asciutta' in attesa del nuovo Governo : ALITALIA potrebbe non essere più venduta. Air France, Lufthansa e gli altri aspiranti acquirenti attendono infatti di sapere chi andrà al Governo.

“Che invidia!”. Simona Ventura (53 anni) in bikini : strepitosa è dire poco. Fan a Bocca aperta alla vista di quella ‘cartolina’ dalle Maldive. “Sei uno spettacolo” : C’è chi l’ha data in crisi nera con il compagno, Gerò Carraro, e chi per ‘finita’ in tv, vista la lunga assenza dal piccolo schermo negli ultimi tempi. E invece nulla di tutto questo: su Simona Ventura e il figlio del marito di Mara Venier, insieme da sette anni, splende il sole e anche professionalmente tira un bel vento per lei. Con Gerò Super Simo si è concessa una mini luna di miele alle Maldive, come testimoniano ...

Tony Iwobi - la videolettera di Riccardo Bocca al senatore leghista - : "Hashtag24, l'attualità condivisa" va in onda ogni mercoledì alle 21 in diretta su SkyTG24, canale diretto da Sarah Varetto, sui canali 100 e 500 di Sky, canale 50 del digitale terrestre e anche in ...

"Hashtag24 – L’attualità condivisa" - al via il nuovo spazio di approfondimento di Sky Tg24 condotto da Riccardo Bocca : Capire ciò che accade e soprattutto perché accade, dando voce alle opinioni degli utenti attraverso i social network. È questo lo spirito di Hashtag24 – L'attualità condivisa, il nuovo spazio di approfondimento condotto dal vicedirettore di Sky Tg24 Riccardo Bocca, in diretta da oggi, 4 aprile 2018, ogni mercoledì alle 21 (e in replica alle 23) su Sky Tg24 HD e disponibile su Sky On Demand e sui social ...

Hashtag 24 - l'ex critico Riccardo Bocca debutta su SkyTg24 : L'attualità condivisa sbarca questa sera, alle ore 21, su SkyTg24: Hashtag24 è il nuovo programma ideato e condotto dal nuovo videdirettore del canale all-news, Riccardo Bocca. l'ex (temuto) critico televisivo de L'Espresso passa così dall'altra parte della barricata per cercare di raccontare ciò che accade nel mondo, capendone cause ed effetti, ma anche facendo da megafono alle opinioni degli utenti dei social.Ogni puntata affronterà una ...

VIDEO - La rovesciata di Cristiano Ronaldo che ha lasciato a Bocca aperta il mondo : Minuto 64. Cristiano Ronaldo si libra in volo e mette a segno una rete destinata a entrare di diritto nella storia del calcio . Una rovesciata prodigiosa che porta il Real Madrid sul 2-0 all'Allianz ...