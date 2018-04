“Bocca a bocca…” Il tweet del vip senza pudore L’attore lo segue sui social | lui

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 aprile 2018) ”Voglio farti sapere che sei personalmente responsabile per avermi causato un arresto cardiaco e ora ho proprio bisogno che tu mi faccia la respirazione bocca a bocca per salvarmi la vita… Mi dispiace ma queste sono le regole. Grazie in anticipo!”. Il destinatario delè Ryan Reynolds, mentre il mittente è Gus Kenworthy, sciatore freestyle americano che ha conquistato i cuori dei telespettatori grazie al primo bacio gay mai andato in onda durante un’Olimpiade. Orgogliosamente dichiarato, Kenworthy è diventato icona LGBT internazionale e grazie al coming out ha raggiunto un grande successo mediatico. Ma torniamo al. Ryan Reynoldssolo 312 persone, su Twitter. Una di queste è appunto Gus Kenworthy, che dinanzi all’ultimo follower è letteralmente impazzito e ha lanciato l’appello: ”Caro Ryan voglio farti sapere che sei ...