huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: BlackRock abbandona gli investimenti ai produttori di armi - VincentBond007 : RT @HuffPostItalia: BlackRock abbandona gli investimenti ai produttori di armi - lifeofga8 : RT @HuffPostItalia: BlackRock abbandona gli investimenti ai produttori di armi -

(Di venerdì 6 aprile 2018), società diamericana che gestisce oltre 6 trilioni di dollari di asset, offrirà ai propri clienti nuovi portafogli dilasciando fuori le aziende impegnate nella produzione di. La decisione – scrive AdnKronos - arriva dopo il recente massacro in una scuola della Florida che ha causato 17 morti.Altri fondi esistenti rimuoveranno dai propri acquisti idicivili e i rivenditori. La mossa potrebbe significare che grandi rivenditori come Walmart e Dick's Sporting Goods verranno rimossi da alcuni portafogli. BlackRoc ha importanti partecipazioni azionarie nei principalidi, come Sturm Ruger e Smith & Wesson.Con 6,3 trilioni di dollari in fondi per investitori,è il più grande gestore patrimoniale al mondo. Gestisce i soldi per un "gruppo diversificato di investitori che ...