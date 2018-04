Bimbo muore per morbillo | i medici | “La madre aveva il virus | ma il contagio non è certo”

Usa - papà dimentica il figlio per ore nell’auto bollente : il Bimbo muore : Il drammatico incidente in Carolina del Sud. Il papà si è dimenticato di lasciare il figlio all'asilo ed è andato a lavoro. Il bambino è stato trovato dopo ore privo di sensi.Continua a leggere

Pesca col padre nel fiume ma cade in acqua - Bimbo di 4 anni muore insieme al genitore : Il piccolo Beau è caduto in acqua ed è annegato così come il padre che si è tuffato per soccorrerlo ma non è più riuscito a risalire sull'imbarcazione.Continua a leggere

Bimbo di 10 mesi muore di morbillo a Catania : in Italia 411 casi e 3 morti dall’inizio dell’anno : Un bambino di 10 mesi è morto in un ospedale catanese per complicanze legate al morbillo: il piccolo era ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Acireale finché, nel pomeriggio di due giorni fa, le condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si sono aggravate tanto da richiedere la necessità di un ricovero in Rianimazione. Il Bimbo già sofferente per un difetto cardiaco era stato ricoverato dal 3 al 16 marzo scorsi per una ...

Catania - Bimbo 10 mesi muore di morbillo : 14.15 Un bambino di 10 mesi è morto stamane nell'ospedale Garibaldi per complicanze legate al morbillo. Il piccolo era stato ricoverato ad Acireale e trasferito da due giorni a Catania per l'aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie.

Bimbo di 2 anni muore travolto da furgoncino : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - Tragedia a Pietraperzia, in provincia di Enna, dove un Bimbo di due anni e mezzo è morto travolto da un furgoncino di frutta e verdura. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, in via Mandre, quando il piccolo Salvatore sarebbe sfuggito al controllo dei genitori me

India choc - scimmia rapisce neonato dalla culla e lo getta in un pozzo : il Bimbo muore : India choc, scimmia rapisce neonato dalla culla e lo getta in un pozzo: il bimbo muore Un neonato di soli quindici giorni è stato rapito da un macaco selvatico, entrato nella sua abitazione di notte. La tragedia è avvenuta nel villaggio di di Talabasta, nell’India orientale dove ormai gli attacchi delle scimmie sono diventati frequenti.Continua […]

Bimbo di 3 anni muore di meningite. I genitori : “L’ha contratta all’asilo - come un altro Bimbo” : Bimbo di 3 anni muore di meningite. I genitori: “L’ha contratta all’asilo, come un altro Bimbo” Il piccolo Hector Kirkham frequentava la Little Learners di Galgate, in Regno Unito. Anche un altro Bimbo dello stesso asilo si sarebbe ammalato e poi ricoverato nello stesso ospedale dopo il giovanissimo è scomparso lo scorso 27 marzo. I […]

Respinta al confine con la Francia - migrante dà alla luce un Bimbo di 700 grammi e muore : E' morta all'ospedale Sant'Anna di Torino la donna nigeriana di 31 anni, incinta di sette mesi e con un grave linfoma, che era stata Respinta alla frontiera di Bardonecchia dalle autorità francesi. Il bambino che...

