Bimbo di 10 mesi muore di morbillo a Catania | in Italia 411 casi e 3 morti dall’inizio

Morbillo - Bimbo di 10 mesi morto a Catania : Catania, 6 apr. (Adnkronos) – Un bambino di 10 mesi è morto in un ospedale catanese per complicanze legate al Morbillo. Era stato ricoverato ad Acireale, trasferito da due giorni nel nosocomio del capoluogo etneo per l’aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. Il bambino, deceduto alle 10:15, era ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Acireale perché affetto da Morbillo quando, nel pomeriggio ...

Catania - Bimbo di 10 mesi morto per complicanze legate a morbillo : Un bambino di 10 mesi è morto nell'ospedale Garibaldi di Catania per complicanze legate al morbillo. Era stato ricoverato ad Acireale trasferito da due giorni nel nosocomio del capoluogo etneo per l'aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. Il piccolo soffriva di un difetto cardiaco ed era stato già ricoverato dal 3 al 16 marzo per una broncopolmonite e bronchiolite.

