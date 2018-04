Bimbo di 10 mesi morto per complicanze legate al morbillo

Morbillo - Bimbo di 10 mesi morto a Catania : Un bambino di 10 mesi è morto in un ospedale catanese per complicanze legate al Morbillo . Era stato ricoverato ad Acireale, trasferito da due giorni nel nosocomio del capoluogo etneo per l'aggravarsi ...

Catania - Bimbo di 10 mesi morto per complicanze legate a morbillo : Un bambino di 10 mesi è morto nell'ospedale Garibaldi di Catania per complicanze legate al morbillo. Era stato ricoverato ad Acireale trasferito da due giorni nel nosocomio del capoluogo etneo per l'aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. Il piccolo soffriva di un difetto cardiaco ed era stato già ricoverato dal 3 al 16 marzo per una broncopolmonite e bronchiolite.

Cade dal passeggino - paura per Bimbo di 9 mesi : Cade dal passeggino e sbatte il viso per terra, paura per un bambino di nove mesi . E' successo in Valdichiana, a Lucignano , in provincia di Arezzo, nel tardo pomeriggio di giovedì 29 marzo, intorno ...

Parto choc : il piccolo viene al mondo così. E in ospedale nessuno osa dire nulla. Le immagini (fortissime) di questo Bimbo - che ormai ha 11 mesi - potrebbero urtare la vostra sensibilità. Quel che è successo nell’utero di sua madre è tremendo : Le donne in gravidanza hanno una missione importantissima da compiere: devono fornire al feto che portano in grembo tutti i nutrienti di cui hanno bisogno. Devono controllare che tutto sia a posto e non devono stancarsi troppo. Ma non tutte le donne sono ligie al dovere: a volte, nonostante questo, il bimbo nasce sanissimo. In altri casi, però, il feto risente moltissimo delle carenze e nasce con problemi gravissimi. È Quel che purtroppo è ...

Lecce - Bimbo di due mesi muore in ospedale : sei medici indagati : Lecce, bimbo di due mesi muore in ospedale: sei medici indagati L’inchiesta è stata aperta dopo la denuncia presentata dai genitori del piccolo, nato il 15 gennaio Continua a leggere L'articolo Lecce, bimbo di due mesi muore in ospedale: sei medici indagati proviene da NewsGo.

Lecce - Bimbo di due mesi muore in ospedale per complicazioni post parto : indagati 6 medici : Subito dopo il parto avvenuto il 15 gennaio all’ospedale di Copertino sarebbero insorte le prime complicazioni sia per la madre che per il neonato. Il piccolo era stato trasferito all'Unità di terapia intensiva neonatale del Fazzi, mentre i genitori avevano presentato una denuncia ai carabinieri.Continua a leggere

Lecce - Bimbo di due mesi muore in ospedale : sei medici indagati : La procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta sulla morte di un bambino di poco più di due mesi di Copertino, avvenuta nell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Sono stati i genitori a presentare una ...