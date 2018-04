Bimba di 4 anni vaga da sola nella notte

DUE OSPEDALI A BRESCIA NON RICOVERANO Bimba DI 4 ANNI/ Muore per un’otite - aperto fascicolo a carico di ignoti : BRESCIA, BIMBA di 4 ANNI morta di otite in forma acuta: Gottolengo, ultime notizie e caso segnalato in Procura. È stata rimandata a casa da due OSPEDALI diversi nel BRESCIAno(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:17:00 GMT)

Vaga da sola nella notte ad Alghero - senza scarpe. Mistero sulla Bimba di 4 anni : La piccola sarebbe sfuggita al controllo della madre che si era addormentata, è stata notata da un pensionato su lungomare della città sarda. I carabinieri hanno allertato i servizi sociali e il tribunale dei minori per chiarire tutti i particolari sulla vicenda.Continua a leggere

Brescia : Bimba di 4 anni muore per otite degenerata - rimandata a casa da 2 ospedali : Brescia - Una bimba di 4 anni è deceduta molto probabilmente per un’otite degenerata che la ha causato un’infezione acuta. La notizia è riportata oggi dal ‘Giornale di Brescia’, secondo cui la bambina originaria di Gottolengo, soffriva da circa un mese e mezzo di dolori al collo associati ad uno stato febbrile. Visitata presso l’ospedale di Manerbio prima e alla Poliambulanza poi, era stata rispedita a casa, poiché non sarebbero stati ...

Brescia - due ospedali non la ricoverano : Bimba di 4 anni muore per un'otite : Da un mese e mezzo la piccola Nicole, 4 anni, aveva febbre e dolori al collo: ma nonostante le ripetute visite, la bambina non era stata ricoverata. Sabato i genitori, vedendo le condizioni della figlia peggiorare, hanno deciso di portarla all'ospedale Civile di Brescia. Nicole è morta giovedì pomeriggio: per lei è stata fatale la degenerazione di un'otite, che ha causato un'infezione particolarmente aggressiva e acuta.

Bimba di 4 anni muore per un'otite Visitata da 2 ospedali e mandata a casa Task force ministero : Una corsa disperata da un ospedale all'altro non è servita a salvare la vita alla piccola Nicole, 4 anni, morta per un'otite trascurata e degenerate in una violenta infezione. Da un mese e mezzo la ...

Bimba di 4 anni muore di otite : il ministro Lorenzin invia task force : E’ morta nel pomeriggio di ieri agli Spedali Civili di Brescia una bambina di 4 anni di Gottolengo, a causa della degenerazione di un’otite, responsabile di un’infezione particolarmente aggressiva: lo riporta il ‘Giornale di Brescia‘, secondo cui la piccola avrebbe avuto febbre e dolori al collo da circa un mese e mezzo e sarebbe stata visitata in questo periodo all’ospedale di Manerbio e alla Poliambulanza, ...

Decesso Bimba 4 anni a Brescia - Lorenzin invia task force : Roma, 6 apr. , askanews, Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin ha disposto l'invio della task force presso le strutture coinvolte per accertare quanto accaduto in merito al Decesso di una ...

BRESCIA - Bimba DI 4 ANNI MORTA PER OTITE DOPO RIFIUTO RICOVERO/ Gottolengo : 2 ospedali segnalati alla Procura : BRESCIA, BIMBA di 4 ANNI MORTA di OTITE in forma acuta: Gottolengo, ultime notizie e caso segnalato in Procura. È stata rimandata a casa da due ospedali diversi nel BRESCIAno(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:42:00 GMT)

Brescia - Bimba di 4 anni muore per otite dopo visita in due ospedali : Brescia, bimba di 4 anni muore per otite dopo visita in due ospedali Era stata visitata in due strutture ma nessuna aveva ritenuto necessario il ricovero. Sabato la corsa agli ospedali Civili di Brescia, ma non c'è stato nulla da fare Parole chiave: ...

Brescia - Nicole - Bimba di 4 anni muore per un'otite : E' morta nel pomeriggio di ieri, all'Ospedale Civile di Brescia, Nicole, un bambina di 4 anni di Gottolengo a causa di un'infezione particolarmente aggressiva e acuta causata dalla degenerazione di un'...

Brescia : non la ricoverano in due ospedali - muore Bimba di 4 anni per un'otite : La piccola Nicole aveva febbre e dolori al collo da un mese e mezzo. Era stata visitata all'ospedale di Manerbio e alla Poliambulanza, ma i medici non hanno ritenuto necessario il ricovero.

Brescia - ospedali non la ricoverano : Bimba di 4 anni muore per otite : Disposta l'autopsia. Visita al nosocomio di Manerbio e alla Poliambulanza, i medici avevano deciso di rimandarla a casa la piccola che da un mese e mezzo aveva febbre e dolori al collo - Una bimba di ...

Brescia - ospedali non la ricoverano : Bimba di 4 anni muore di otite - : Era stata visitata in due strutture ma nessuna aveva ritenuto necessario il ricovero. Sabato la corsa agli ospedali Civili di Brescia, ma non c'è stato nulla da fare

Ospedali non la ricoverano - Bimba di 4 anni muore per un’otite nel Bresciano : Ospedali non la ricoverano, bimba di 4 anni muore per un’otite nel Bresciano La piccola Nicole aveva febbre e dolori al collo da un mese e mezzo Continua a leggere