Bernini | FI non fa ipotesi di governo con chi antepone veti a emergenze

Bernini e Gelmini in pole come capigruppo per Forza Italia. Nel Pd i renziani puntano su Guerini e Marcucci - ma la minoranza non ci sta : Anna Maria Bernini al Senato, Maria Stella Gelmini alla Camera. È questo lo schema che si sta consolidando all'interno di Forza Italia in vista della scelta dei capigruppo. Anzi, delle capigruppo. Due donne con una lunga carriera nel partito, per aprire una fase di rinnovamento ritenuta più che mai necessaria. Il movimento di Silvio Berlusconi, malgrado l'elezione di una propria rappresentante alla guida di Palazzo Madama, è ...

Senato - la Bernini rinuncia : 'Non faccio la candidata di altri' : La senatrice Anna Maria Bernini non ci sta a fare la candidata alla presidenza del Senato proposta da Salvini che l'ha contrapposta con una mossa a sorpresa a Forza Italia e a Silvio Berlusconi. In ...

Matteo Salvini e Lega - Umberto Bossi l'unico a non votare la Bernini. 'Errore' - ma va da Berlusconi : bomba atomica : Qualcosa di più di un indizio. Umberto Bossi è l'unico senatore tra i 58 della Lega che non ha votato per Anna Maria Bernini presidente nella terza tornata. Tra tante schede bianche, sono stati 57 i ...

Senato - Toninelli : “Contenti per Bernini? Vogliamo votare velocemente. Romani non era votabile” : “Noi Vogliamo votare velocemente, fosse stato per noi avremmo votato già oggi i presidenti di Camera e Senato. Gli altri non hanno voluto chiudere ieri sera, noi avevamo già i nomi. Non è essere contenti. Bernini un’altra cosa rispetto a Romani? Romani non era votabile”: così il capogruppo al Senato del M5S, Danilo Toninelli, dopo la seconda votazione per la presidenza a Palazzo Madama. L'articolo Senato, Toninelli: ...

Senato - Toninelli : “Contenti per Bernini? Vogliamo votare velocemente. Romani non è votabile” : “Noi Vogliamo votare velocemente, fosse stato per noi avremmo votato già oggi i presidenti di Camera e Senato. Gli altri non hanno voluto chiudere ieri sera, noi avevamo già i nomi. Non è essere contenti. Bernini un’altra cosa rispetto a Romani? Romani non era votabile”: così il capogruppo al Senato del M5S, Danilo Toninelli, dopo la seconda votazione per la presidenza a Palazzo Madama. L'articolo Senato, Toninelli: ...

Presidenza Senato - M5s non pone veti su Anna Maria Bernini : Da parte del M5s è probabile che non ci sia alcun veto alla candidatura di Anna Maria Bernini alla Presidenza del Senato. Lo apprende l'Ansa da diverse fonti parlamentari dei 5 stelle, anche se dai ...

SENATO - BERLUSCONI : “VOTI LEGA A Bernini ROMPONO CENTRODESTRA”/ Salvini non vota Romani per governo con M5s? : SENATO, si rompe il Centrodestra: la LEGA vota BERNINI e non Romani, BERLUSCONI “così Salvini fa finire la coalizione per andare a governare con M5s". Le difese del Carroccio(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Rosato - non votiamo neanche la Bernini : ANSA, - ROMA, 23 MAR - "Non votiamo neanche la Bernini. Rimaniamo sulla stessa posizione". Così Ettore Rosato , Pd, risponde a chi gli chiede di commentare l'annuncio dato da Salvini in favore di ...