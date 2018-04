corrieredellosport

: Bernardi, De Cecco? Non so se giocherà - ScMotorieSelmi : Bernardi, De Cecco? Non so se giocherà - UmbriaBT : Ansa #news #Umbria: Bernardi, De Cecco? Non so se giocherà -

(Di venerdì 6 aprile 2018) ANSA, - PERUGIA, 6 APR - "Le condizioni del giocatore non sono gravi, vengono monitorate ora per ora. Non sappiamo se, aspettiamo informazioni dallo staff medico che lo segue con attenzione": ...