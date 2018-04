Berlusconi | Centrodestra andrà unito al Colle | M5s | Salvini scelga o lui o il

Il centrodestra si ricompatta unito al Quirinale. Irritazione M5S 'Salvini scelga tra cambiamento e Berlusconi ' : ROMA - 'Il centrodestra vada unito al Colle'. Matteo Salvini lancia la proposta in vista del secondo round di consultazioni con il presidente della Repubblica. 'Ringrazio Salvini per aver accolto la ...

Centrodestra unito per le consultazioni<br>Salvini - Meloni e Berlusconi insieme al Colle : Chi si aspettava la frattura completa del Centrodestra, almeno per ora dovrà ricredersi. Il leader della Lega Matteo Salvini aveva lanciato l’appello a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni in vista del prossimo giro di consultazioni, chiedendo loro di presentarsi uniti al Colle, e oggi quell’appello è stato accolto.Silvio Berlusconi ha diffuso poco fa una breve nota in cui conferma questa unione per il prossimo incontro col Presidente della ...