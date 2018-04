Berlusconi e Meloni accolgono l’invito di Salvini | il centrodestra insieme al Colle 

Salvini “uniti con Berlusconi e Meloni da Mattarella”/ Appello Lega al Centrodestra : “governo con Di Maio” : Centrodestra , Appello Salvini a Berlusconi e Meloni "insieme alle Consultazioni, Governo con Di Maio": Toti vuole partito unico, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". (Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:12:00 GMT)

Salvini : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di tornare al Colle con una delegazione unica”. Forza Italia : “Ci pensiamo” : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello del centrodestra insieme con il M5s”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al Tg1. Una proposta dopo giorni di tensione all’interno del centrodestra, finita in piazza proprio durante le consultazioni al Quirinale, con il leader di Forza Italia che è uscito dall’incontro con Mattarella ...

