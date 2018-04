Berlusconi | c destra insieme al Colle

Berlusconi accoglie invito di Salvini : centrodestra unito alle consultazioni : Al prossimo giro di colloqui con Mattarella i due leader e Giorgia Meloni si presenteranno nella stessa delegazione - La nota è firmata da Silvio Berlusconi, ma l'iniziativa è 'targata' Matteo Salvini:...

Berlusconi e Meloni accolgono l’invito di Salvini : il centrodestra insieme al Colle : «Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello del centrodestra insieme con il M5s». Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al Tg1. E gli alleati accolgono la richiesta. «Alle prossime consultazioni il centrodestra si presenterà unito con Matteo Salvini, Giorgia Melo...

Salvini : delegazione centrodestra insieme al Colle. Berlusconi valuta

CENTRODESTRA - CAOS SALVINI-Berlusconi/ Toti - Governo : “meglio Di Maio del Pd”. Toninelli - “no Forza Italia” : CENTRODESTRA, Salvini molla Berlusconi per Di Maio? Consultazioni e Governo: Toti vuole partito unico, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". Casaleggio e Pd, le prossime mosse(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 13:30:00 GMT)

Centrodestra - tensione Salvini-Berlusconi. Ma Toti : “Accordo su programma minimo con M5s è possibile” : Matteo Salvini ha aperto al M5s, Silvio Berlusconi ha detto no a “governi pauperisti e giustizialisti”. E’ tensione nel Centrodestra uscito spaccato dalla consultazioni al Colle e che ora deve trovare una sintesi tra due posizioni che, almeno sulla carta sembrano inconciliabili. I retroscena raccontano dei due leader infuriati l’uno contro l’altro per una linea non concordata e che di fatto indebolisce la ...

Il muro di Berlusconi contro M5s rischia di spaccare il centrodestra : Nel Carroccio la tesi è che sia Berlusconi a rompere, ad uscire dalla partita. Evocando una convergenza con il Pd magari per un governo istituzionale e chiudendo a M5s. L'auspicio è che torni indietro ...

Centrodestra diviso dopo le consultazioni - si incrina l'asse FI-Lega. Giorgetti : Berlusconi oggi ha sbagliato : ... volevano fare politica innovativa - è il ragionamento - e invece pensano solo ad occupare i posti. Ed il caso della mancata assegnazione di una vicepresidenza all'opposizione ne è la dimostrazione. ...

Pd 'Incontri solo col premier incaricato'. Centrodestra diviso - il leghista Giorgetti attacca Berlusconi 'Hai sbagliato' : Qualora invece la formazione di un nuovo esecutivo dovesse protrarsi oltre le due o tre settimane, sarebbe lo stesso governo Gentiloni a presentare il Documento di economia e finanza a politiche ...

Centrodestra diviso dopo le consultazioni. Giorgetti : Berlusconi oggi ha sbagliato : Centrodestra diviso dopo le consultazioni al Quirinale. Mentre Matteo Salvini è pronto a coinvolgere i 5 stelle in una maggioranza di governo, Silvio Berlusconi chiude a ogni ipotesi di intesa con ...

