Belen pazza di Iannone | Mi fa sempre sentire la più bella

gazzetta

: RT @Gazzetta_it: #Belen pazza di @andreaiannone29: 'Il nostro è un amore maturo, mi fa sempre sentire la più bella' - andyallnews : RT @Gazzetta_it: #Belen pazza di @andreaiannone29: 'Il nostro è un amore maturo, mi fa sempre sentire la più bella' - Gazzetta_it : #Belen pazza di @andreaiannone29: 'Il nostro è un amore maturo, mi fa sempre sentire la più bella'… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) È un uomo molto premuroso e mi fala donna piùdel mondo ogni secondo. Questa cosa non è scontata, c'è gente che non lo fa. Lui ogni volta me lo fa: io so che mi stima, che è ...