“Beccata in sua compagnia” Paola Di Benedetto | ma Francesco Monte lo sa? Quella foto ha

(Di venerdì 6 aprile 2018) Da quandoDiè tornata in Italia non si fa che parlare della storia con. Tutto è iniziato all’Isola dei Famosi, dove sin dai primi giorni l’ex Madre Natura di Ciao Darwin e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono avvicinati, ma è durato poco il flirt. Giusto una manciata di giorni, perché poi lui è stato travolto dal canna-gate e si è visto costretto a uscire dal reality. Ma appena lei è stata eliminata hanno ripreso a frequentarsi. E pare vada alla grande anche se, a dirla tutta, sono molti a ritenere che questo rapporto sia costruito a tavolino, magari per distogliere l’attenzione dallo scandalo droga all’Isola che ha investito l’ex di Cecilia Rodriguez. Ma Madre Natura ci ha tenuto a ribadire che insieme all’ex tronista non sta prendendo in giro il pubblico italiano. Il loro legame è vero e sincero e sta ...