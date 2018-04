Beatrice | morta sotto un treno | sui social frasi d' odio e prese in giro per la 15enne

Rivoli in lacrime per Beatrice Inguì morta a Porta Susa : Doveva essere una giornata come tante altre. Vacanze pasquali termine, rientro a scuola per la parte finale dell’anno. Però alla

E' morta Beatrice - la 'bambina di pietra' : La storia di Stefania Fiorentino ha commosso l'intera Italia: una giovane donna, di trentacinque anni, perse una dura battaglia contro il cancro circa un anno fa. Nel corso della sua vita Stefania dovette sempre lottare per la figlia, Beatrice , affetta da una gravissima quanto rara patologia che paralizza completamente il corpo. Oggi, anche la piccola Bea, ha abbandonato il mondo terreno ed è volata via. morta Bea, la "bimba di pietra" Bea, la ...

Addio alla bambina di pietra - Beatrice è morta a 8 anni : il messaggio della zia : Il mondo di Bea resterà in assoluto il miglior posto che io abbia mai potuto visitare, per sempre', ha scritto su fb stanotte la zia di Beatrice , Sara Fiorentino. Proprio sua madre aveva raccontato ...

È morta Beatrice - la "bambina di pietra" aveva 8 anni : È morta i 14 febbraio sera, a Torino, Beatrice, conosciuta come la "bambina di pietra" per la malattia rarissima che aveva trasformato il suo corpo in un'armatura rigida. La piccola, 8 anni, era stata portata d'urgenza all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino per un arresto cardio-respiratorio. Per lei non c'è stato nulla da fare: il quadro clinico era troppo grave.Lo scorso 6 agosto era morta la madre della piccola, ...