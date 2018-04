“Basta ragù | ti accoltello” L’assurda lite a Modena | in cucina | tra madre e figlia Una

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 aprile 2018) Tempi duri, questi, per chi ancora ha a cuore la calma e la forza della parola, in contrapposizione con un mondo sempre più esasperato dove le proprie idee devono essere fatte valere a tutti i costi. Al punto da arrivare a minacciare di morte la propria stessaper un dettaglio apparentemente banale ma che a questa ragazza davvero non è andato giù. Tutta colpa, udite udite, delle divergenze sulla dieta da seguire. Sì perché mentre il genitore, emiliano doc, aveva una gran passione per i piatti tipici della propria regione, l’altra, la, aveva deciso di diventare vegana e non tollerava più che in famiglia continuasse il consumo di carne di animali. A far traboccare il vaso, che ci crediate o no, una bella pentola di, che la donna stava preparando nonostante le proteste della più giovane, contrariata. Inutile provare a giustificarsi spiegando che si trattava ...