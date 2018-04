Basket femminile | Playoff Serie A1 2018 | la Reyer Venezia espugna Torino e si qualifica

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : vittoria d’autorità per Ragusa in gara-1 contro San Martino : Con l’incontro di stasera si sono chiuse le gare-1 dei quarti di finale dei Playoff di A1 femminile. La Passalacqua Ragusa ha difeso con successo il proprio parquet battendo per 70-59 la Fila San Martino. Una vittoria mai in discussione per le siciliane, che visto il formato ridotto di questa Serie hanno già il match point, da giocare in trasferta mercoledì prossimo. Ragusa dopo 10′ era infatti già avanti 20-8. Un parziale pesante ma ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : Schio domina Broni - Lucca sbanca Napoli : Proseguono i quarti di finale dei Playoff della Serie A1 di Basket femminile. Dopo il successo di Venezia, anche Schio e Lucca vincono le loro rispettive gare-1 con Broni e Napoli. Il Famila Schio comincia i suoi Playoff con una netta vittoria in casa contro la Pallacanestro Broni per 73-53. Una partita quasi sempre in controllo per le venete, che hanno trovato l’allungo decisivo dopo l’intervallo, allungando sul +20 con ancora ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : Venezia vince gara-1 - Torino crolla nell’ultimo quarto : Sono iniziati i Playoff della Serie A1 di Basket femminile. In gara-1 dei quarti di finale la Reyer Venezia ha sconfitto 74-57 la Fixi Torino al termine di una partita che si è decisa negli ultimi dieci minuti, quando la neo finalista di Eurocup ha costruito il break decisivo per la vittoria finale. Ottima prova in casa Venezia di Martina Bestagno, che chiude con 14 punti a referto. Riquna Williams è la top scorer con 16 punti ed in doppia cifra ...

Basket femminile - Cecilia Zandalasini : “Vincere con Schio sarà un sfida stimolante. Sono fiduciosa pensando alla Nazionale” : Parlare di Cecilia Zandalasini, talento sbrilluccicante del Basket femminile italiano, in termini di personaggio sportivo e mediatico non è certo esagerato. Le presenze televisive, oltre alla prestazioni in campo con la Nazionale italiana agli Europei in Repubblica Ceca e la militanza nella WNBA tra le fila di Minnesota (squadra vincitrice dell’ultimo campionato negli States), hanno reso la figura della giovane cestista nostrana ancor più ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : domani al via i playoff - Schio favorita : Finalmente si comincia. A partire da domani prenderanno il via ai quarti di finale dei playoff del Campionati di Serie A1 2017-2018 di Basket femminile: le otto squadre che hanno conquistato l’accesso a questa fase, si sfideranno per arrivare allo Scudetto. Ovviamente, le grandi favorite non dovrebbero avere problemi al primo turno. Il Famila Wuber Schio, che viene da una stagione regolare impressionante, se la vedrà con il Broni 93 in una ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 : l’analisi dei quarti. Schio - Venezia e Ragusa favorite. Che sfida Napoli-Lucca : Dopo una lunga stagione regolare, la Serie A1 di Basket femminile entra nella fase che porterà allo scudetto. Da martedì cominciano i quarti di finale dei play off e probabilmente inizia anche la sfida al Famila Schio. La squadra veneta è la grande favorita per la conquista del tricolore e sfiderà la Pallacanestro Broni in un accoppiamento dal pronostico già scritto. In semifinale Schio affronterà la vincente della Serie che mette di fronte la ...

#ragazzeintiro - il Basket femminile fa canestro : Al via il progetto #ragazzeintiro, sarà Crema a ospitare il 9 aprile il primo dei 7 appuntamenti in programma. Per 28 atlete del basket femminile la palestra sarà un laboratorio dove lo staff lavorerà ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : il tabellone dei playoff. Programma - orari e tv dei quarti di finale : La Serie A1 di Basket femminile entra nella fase decisiva, quella che assegnerà lo Scudetto. Le prima otto classificate dopo regular season e Round of Challenges sono pronte a contendersi lo scettro nei playoff. La testa di Serie numero uno è Schio, che ai quarti di finale se la vedrà con Broni. Seconda classificata è invece Venezia, che se la vedrà con Torino. Napoli-Lucca e Ragusa-San Martino gli altri due confronti. I quarti si disputeranno ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane dell’ultimo turno del Round of Challenges. Martina Bestagno trascina Venezia - Ilaria Milazzo brilla a Torino : Il Round of Challenges della Serie A1 si è concluso ieri. La quarta e ultima giornata ha definito la classifica: le prime otto si giocheranno i playoff Scudetto mentre le ultime due si giocheranno la salvezza nel playout, che con la perdente che a sua volta sfiderà la vincente dello spareggio tra le due perdenti dei playoff di A2. Andiamo a vedere le migliori italiane del weekend. Martina Bestagno – Tutto facile per Venezia, che ha battuto ...

Basket femminile - Playoff A1 2018 : il tabellone completo. Programma - orari e tv : La lunga stagione del Basket femminile è pronta per entrare nella fase conclusiva, quella dei Playoff. Dopo la stagione regolare e il Round of Challenges, la Serie A1 vede cominciare la lotta per lo Scudetto. La migliore dopo le due fasi è stata il Famila Schio, con un margine di sei punti sulla Reyer Venezia e addirittura quattordici sulla Passalacqua Ragusa. Al quarto posto l’ha spuntata la Dike Napoli, precedendo nella parità le ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : gli ultimi verdetti della stagione regolare nel quarto turno del Round of Challenges : Si è conclusa con il quarto turno del Round of Challenges la stagione regolare del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018. Al termine dei match che si sono disputati tra ieri ed oggi abbiamo finalmente tutti i verdetti della prima parte del campionato, in attesa dei playoff e della lotta per lo Scudetto. Andiamo a vedere cosa è successo nelle cinque partite in programma e tutte le informazioni utili per continuare a seguire il ...

Basket - A1 femminile 2018 : nel weekend l’ultimo turno del Round of Challenges : La stagione regolare del Campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018 sta orma volgendo al termine. Tra sabato e domenica, infatti, si disputeranno le cinque partite valide per il quarto turno del Round of Challenges, ultimo antipasto prima dei playoff. La prima e la seconda posizione di classifica, ormai, sono più che designate. Il Famila Wuber Schio chiuderà al primo posto a prescindere dal risultato della sfida di domenica sera contro ...

Basket femminile - Serie A 2018 : le migliori italiane della 21a giornata. Martina Bestagno top scorer. Bene Crippa e Pastore : Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane della 21a giornata della Serie A1 Martina Bestagno: Venezia doveva riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro Schio del turno precedente e la Reyer ha trovato una preziosissima vittoria all’ultimo respiro contro la Passalacqua Ragusa. Decisiva una fantastica prestazione dell’azzurra che chiude con 24 valutazione, mettendo a referto 19 punti ed 8 rimbalzi, gli ultimi due ...