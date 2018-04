Basket | 25a giornata SerieA 2018 | Milano ospita Torino | impegni in trasferta per Venezia

oasport

(Di venerdì 6 aprile 2018) La venticinquesimadelladisi apre sabato con l’anticipo che mette di fronte la Virtus Bologna e la Red October Cantù. Uno scontro diretto per i playoff con Gentile e compagni che hanno la possibilità di allungare in maniera decisiva sui brianzoli. Bologna è attualmente al quinto posto e con una vittoria potrebbe anche cominciare a mirare al quarto occupato da Avellino, mentre per Cantù è davvero una sfida importante, visto che si trova nel gruppone a quota 24 punti. Obiettivo playoff anche per la nuova Sassari di Zare Markovski. Il tecnico macedone, anche CT della Romania, ritorna in Sardegna per aiutare la Dinamo ad uscire da un momento difficile, che ha portato i sardi attualmente fuori dalle prime otto. Non sarà un esordio facile perchè troverà di fronte una GermaniBrescia in ottima forma e che punta ancora a raggiungere la vetta della ...