Barazzutti | Francia forte ma ce la stiamo giocando

Coppa Davis - Barazzutti : 'Con la Francia è dura - ma tutto è possibile' : GENOVA - ' A Genova ci sentiamo un po' a casa. E siamo felici per l'annunciato successo di pubblico, per noi sarà un valore aggiunto '. Così il capitano dell'Italia di Coppa Davis Corrado Barazzutti ...

Tennis - Corrado Barazzutti : “Contro la Francia mi attendo un incontro equilibrato. Il nuovo format della Coppa Davis? Una iattura” : Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia. Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. La nostra formazione punterà gran parte delle proprie fiches su Fabio Fognini. Il n.1 del Bel Paese è chiamato ancora una volta a fare gli straordinari per ...