Banca Etruria | processo d’appello per ostacolo a vigilanza rinviato di un anno

(Di venerdì 6 aprile 2018) “Scontato ed ovvio che si punti alla prescrizione del reato. Tutto questo è inaccettabile, un’offesa ai risparmiatori, ma in generale a tutti i cittadini”. Così la presidente dell’Associazione vittime del salvabanche Letizia Giorgianni ha commentato la decisione dei giudici della Corte di Appello di Firenze, che giovedì hal 9 aprile 2019 ildi secondo grado perallaa carico dell’ex presidente diGiuseppe Fornasari, dell’ex direttore generale Luca Bronchi e del funzionario David Canestri. Un rinvio di undeciso in assenza dei legali difensori degli imputati, impegnati in un altro. “All’inizio delsi sono dichiarati impegnati in altro… e i giudici cosa f? Non rinviano di un mese, ma addirittura di un!!”, attacca Giorgianni. In primo grado Bronchi, Fornasari e Canestri ...