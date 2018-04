Bambino muore investito da furgone

Bambino di 3 anni muore dopo 12 ore a causa della meningite Video : LANCASTER - Aveva solo 3 anni, quando la #meningite lo ha portato via dalle braccia dei suoi genitori. La vittima è Hector Kirkham. Proprio poco più di un mese fa, a Palermo, un Bambino di 14 mesi è mort [Video]o a causa della meningite fulminante e la sua sorellina e rimasta sotto osservazione in ospedale. Invece, in Sardegna, una settimana fa, gli esperti, hanno ribadito che non vi è rischio epidemia. [Video] I Fatti I genitori di Hector erano ...

Respinta al confine incinta - muore. Prima mette alla luce il suo Bambino e scatta la gara di solidarietà : incinta di poche settimane e con un grave linfoma, è stata Respinta alla frontiera di Bardonecchia dalle autorità francesi e, dopo il parto cesareo, è morta all'ospedale Sant'Anna di Torino. B.S., nigeriana di 31 anni, era stata soccorsa dai volontari di Rainbow4Africa. "Le autorità francesi sembrano avere dimenticato l'umanità", dice all'ANSA Paolo Narcisi, presidente dell'associazione che da dicembre ha ...

'Ogni minuto un Bambino muore per malattie legate all'acqua' - : L'allarme di Save the Children alla vigilia della Giornata mondiale dell'acqua: uno scarso accesso a questa risorsa e a servizi igienico-sanitari adeguati contribuirebbe alla morte di 1 bambino su 5

Giornata mondiale dell’acqua - Save the Children : ogni minuto un Bambino muore a causa di una patologia legata all’acqua : Tra le principali cause di mortalità infantile vi sono malattie contratte attraverso l’acqua, uno scarso accesso a questa preziosa risorsa e servizi igienico-sanitari inadeguati. A denunciarlo, alla vigilia della Giornata mondiale dell’acqua, è Save the Children. Se a livello globale quasi 1 persona su 3 (2,1 miliardi) non ha accesso ad acqua sicura e 1 su 9 ai servizi igienici[3], infatti, l’acqua contaminata – osserva l’Organizzazione ...

Influenza - Jackson muore a 7 anni : “Era un Bambino sano e felice” : Influenza, Jackson muore a 7 anni: “Era un bambino sano e felice” Ennesima vittima dell’Influenza negli Stati Uniti. Jackson Pirtle, dello Stato dell’Indiana, è morto in ospedale. Si era ammalato alla fine di gennaio.Continua a leggere Ennesima vittima dell’Influenza negli Stati Uniti. Jackson Pirtle, dello Stato dell’Indiana, è morto in ospedale. Si era ammalato alla […] L'articolo Influenza, Jackson muore a 7 anni: “Era un bambino sano e ...

Forlì - Bambino di 7 anni muore al parco mentre gioca con gli amici : Dramma sabato pomeriggio a Forlì, dove un bambino di sette anni è deceduto a seguito di un malore. Il corpo si trova nella camera mortuaria dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano, dove si...

New York - Bambino eroe muore a 11 anni per salvare l'amichetto : Un ragazzino di 11 anni è morto mentre cercava di salvare il suo amichetto di 12, caduto nelle acque gelide di un laghetto. I bambini stavano giocando in un parco nel Queens, a New York, quando uno ...

Giappone - Bambino di 5 anni muore soffocato in lavatrice : Giappone, bambino di 5 anni muore soffocato in lavatrice Giappone, bambino di 5 anni muore soffocato in lavatrice Continua a leggere L'articolo Giappone, bambino di 5 anni muore soffocato in lavatrice sembra essere il primo su NewsGo.

Giappone - Bambino di 5 anni muore soffocato in lavatrice vuota : Un bambino di 5 anni è morto soffocato in una lavatrice vuota ad Osaka , in Giappone. Secondo la ricostruzione della polizia, la madre non c'era e il bimbo stava dormendo insieme al padre quando, ...