Blastingnews

: Bambini - frutta e verdure: un'antipatia che sta diventando vera fobia - little_frank_lf : Bambini - frutta e verdure: un'antipatia che sta diventando vera fobia - LessIsSexy : Ecco Mr. Orange, la cannuccia che fa amare la frutta ai #bambini #LessIsSexy - Interfruttaspa : Sorprendeteli con la frutta... #mySnack #Interfrutta -

(Di venerdì 6 aprile 2018) "Un bel cheeseburger, ma per favore niente!" Non è difficile ascoltare frasi come questa che escono a raffica dalle bocche dei nostrie soprattutto dei nostri adolescenti e se per sbaglio, il panino arriva con le verdurine, anche una sola foglia o fogliolina d'insalata, è con un po' di schifo che la tolgono dal pane e l'abbandonano sul tavolo. Così nelle mense delle nostre scuole, va bene tutto, ma il piatto ritorna indietro intonso quando il dietista si è sognato, per esempio, di inserire un po' di carote come contorno o un po' di piselli e poi, nemmeno lase la passa bene, meglio un dessert già pronto e col cucchiaino perché i nostri ragazzi formano il popolo col -palato da budino-....