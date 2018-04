Ballardini | Samp sfavorita? è una battuta

Serie A Genoa - Ballardini : «Sampdoria sfavorita? E' una battuta» : GENOVA - " Sampdoria sfavorita? E' sicuramente una battuta e la prendiamo come tale" . Davide Ballardini risponde così alle parole di Marco Giampaolo che aveva presentato la sua squadra come '...

Genoa - Preziosi show : “siamo diversi dalla Samp…” - poi parla di mercato e di Ballardini : Il Genoa è reduce dall’entusiasmante successo nella gara di campionato contro la Lazio, importante passo in avanti per la salvezza. Nel frattempo dopo l’incontro con il presidente della Regione Liguria Toti, Enrico Preziosi ha dato importanti indicazioni sul club: “sono incontri istituzionali, che si fanno anche per capire cosa succede con lo stadio, si parla di quelli che sono i progetti, tutto qui. Se sei d’accordo con le ...