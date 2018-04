Autismo : Palermo - Palazzo dei Normanni si illumina di blu : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – Palazzo dei Normanni questa sera s’illuminerà di blu in occasione della Giornata mondiale per l’Autismo che si celebra dal 2 al 6 aprile. Monumenti e palazzi di tutto il mondo hanno aderito all’iniziativa per dar risalto alla Giornata mondiale, istituita nel 2007 dall’Onu, che in Italia è coincisa con il giorno della Pasquetta. Per questo motivo, la maggior parte delle manifestazioni ...

