Autismo | Palermo | Palazzo dei Normanni si illumina di blu

: Veleggiata per l’autismo, domenica 8 Aprile, nel Golfo di Palermo - GiornCittadino : Veleggiata per l’autismo, domenica 8 Aprile, nel Golfo di Palermo - GiornaleLORA : Palermo – Palazzo dei Normanni domani sera s’illuminerà di blu in occasione della Giornata mondiale per l’Autismo c… - Veladuepuntozer : Al via l’8 aprile la 3a edizione della Veleggiata per l’Autismo -

(Di venerdì 6 aprile 2018), 6 apr. (AdnKronos) –deiquesta sera s’illuminerà di blu in occasione della Giornata mondiale per l’che si celebra dal 2 al 6 aprile. Monumenti e palazzi di tutto il mondo hanno aderito all’iniziativa per dar risalto alla Giornata mondiale, istituita nel 2007 dall’Onu, che in Italia è coincisa con il giorno della Pasquetta. Per questo motivo, la maggior parte delle manifestazioni sono state rinviate a oggi. A partire dalle 21 fino alle prime luci dell’alba il prospetto principale dideisaràto di blu, il colore scelto dalla Fondazione che adotta iniziative e ricerche per la cura dell’, che ha lanciato l’hastag #sfid18.“L’zione sarà allestita, a titolo gratuito, da Metaenergia, società che ha realizzato il nuovo impianto dizione del Teatro ...