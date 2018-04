Atlas Cross Sport | Volkswagen studia il suv coupé

Volkswagen Atlas - Negli Usa presentata la Cross Sport Concept : La Volkswagen presenta al Salone di New York la Atlas Cross Sport Concept. Si tratta di un prototipo che anticipa in maniera molto concreta il nuovo modello di serie cinque posti che affiancherà sul mercato americano nel 2019 la Atlas sette posti già disponibile. La Cross Sport sarà prodotta, come le altre varianti, nella fabbrica di Chattanooga insieme alla Passat. Non è solo una Atlas più corta. I designer ...